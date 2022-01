Grippe aviaire : flambée des cas dans le Sud-Ouest, plus de 150 élevages touchés en France

Les cas de grippe aviaire dans les élevages flambent. Le ministère de l'Agriculture décompte ce jeudi 151 élevages infectés par la grippe aviaire, dont les deux tiers dans les Landes. En seulement 24 heures, 21 nouveaux élevages ont été contaminés par l'influenza aviaire, qu'on appelle communément la grippe aviaire. Il s'agit principalement d'élevages de palmipèdes, oies ou canards.

"Le virus est actif et circule. Les Landes sont particulièrement touchées du fait de la concentration des élevages dans ce département", a-t-on expliqué au ministère. Dans le détail, sur les 151 élevages infectés, 94 se trouvent dans les Landes, 28 dans les Pyrénées-Atlantiques, 16 dans le Gers, huit dans le Nord, deux en Vendée et Hautes-Pyrénées et un dans le Lot-et-Garonne.

Dans les basses-cours, quelques foyers - cinq au total - ont été détectés dans l'Aisne, les Ardennes, la Haute-Garonne et très dernièrement dans l'Indre.

Au moins 600.000 volailles déjà abattues

Le 7 janvier dernier, le ministre de l'Agriculture, en déplacement dans les Landes, avait parlé d'une situation "très préoccupante". Au 31 décembre, 600.000 à 650.000 volailles avaient été abattues dans le pays.

Le premier cas en France a été détecté le 26 novembre dernier dans un élevage commercial de poules pondeuses de la commune de Warhem, dans le département du Nord. Le 16 décembre, un foyer de type H5N1 était confirmé dans le Gers dans un élevage de canards prêts à gaver. La diffusion du virus se poursuit depuis à un rythme soutenu.

Comme l'an dernier, le Sud-Ouest concentre la plupart des cas. En 2021, la crise - la troisième depuis 2015 - avait fini par être enrayée au prix de l'abattage, souvent préventif, de plus de 3,5 millions de volailles, essentiellement des palmipèdes.