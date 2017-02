Grippe aviaire : François Hollande veut "tout de suite les garanties et les indemnisations" pour les éleveurs

En déplacement sur une exploitation agricole dans le Gers ce samedi, le président de la République a insisté sur la nécessité d’indemniser le plus rapidement possible les éleveurs touchés par la grippe aviaire. Il a également annoncé de nouvelles dispositions qui seront présentées ce mardi

A une semaine du début du Salon de l’agriculture, François Hollande était en déplacement dans le Gers ce samedi. Dans ce département, le deuxième le plus touché par la grippe aviaire, le chef de l’État a mis l’accent sur la nécessité de mettre en place des garanties et des indemnisations rapides pour les éleveurs qui subissent cette crise. En janvier dernier, le ministre de l'Agriculture avait annoncé que les premières aides pourraient être versées dès le mois de mars. Selon le dernier bilan, 246 foyers de grippe aviaire ont été repérés dans des élevages, et 28 dans la faune sauvage.

De nouvelles mesures d'abattages annoncées ce mardi

Le président de la République a également annoncé que de nouvelles dispositions destinées à enrayer la propagation de l’épizootie seront présentées ce mardi dans les Landes par le ministre de l’Agriculture Stéphane Le Foll. "Nous devons procéder à des abattages plus nombreux que nous n'avions pensé", a précisé le chef de l’État.

François Hollande avait choisi de se rendre sur une exploitation appartenant au conseil départemental du Gers et au sein de laquelle on pratique la méthodologie de l'agroforesterie. Une manière de mettre en avant les innovations du secteur agricole qui doit aussi repenser ses pratiques. "L'environnement, ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas une obligation qui s'impose, c'est au contraire une façon de produire mieux et de prélever moins dans les ressources naturelles" a ajouté le chef de l'État.