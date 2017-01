Grippe aviaire : H5N8 est arrivé dans les Deux-Sèvres

C'était redouté, c'est désormais confirmé. La souche H5N8 qui sévit depuis plusieurs mois dans le Sud-Ouest de la France est bel et bien arrivée jusque dans le Poitou.

La semaine dernière, la découverte de deux foyers de grippe aviaire dans une basse-cour à Fors et dans un élevage à la Chapelle-Bâton avait suscité les plus vives inquiétudes. Inquiétudes confirmées depuis ce lundi. Les analyses ont parlé. Il s'agit du virus H5N8.

"C'est ce qu'on redoutait, le pire est arrivé"

Le maire de la Chapelle-Bâton est effondré. Il fait partie des six éleveurs de la commune. "C'est ce qu'on redoutait, le pire est arrivé. Les prochains jours seront difficiles" lâche l'agriculteur.

Les mesures déjà prises par les autorités sanitaires sont donc maintenues et mêmes renforcées. Elles concernent l’ensemble des élevages de volailles, y compris ceux des particuliers, situés dans le périmètre de 10 km, et consistent principalement en :

- l’interdiction d’entrée et de sortie de volaille ;

- l’interdiction d’entrée et de sortie d’œufs et de produits issus de volailles ;

- l’enfermement ou la mise sous filet des volailles ;

- pour les volailles sous filet, la protection de l’alimentation et de l’abreuvement vis-vis des déjections des oiseaux sauvages ;

- la limitation des mouvements des personnes et des animaux domestiques ;

- l’interdiction aux véhicules extérieurs aux exploitations ou aux basses-cours de pénétrer sur les exploitations ou propriétés ;

- la désinfection des véhicules autorisés à l’entrée et à la sortie des exploitations ou propriétés.

Pour les élevages professionnels, des dérogations aux entrées-sorties peuvent être accordées par la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) sous réserve de mesures de précautions particulières.

Par ailleurs dans le périmètre des 10 km :

- les rassemblements d’oiseaux tels que les foires, marchés et les expositions sont interdits ;

- les lâchers de gibier sont interdits ;

- le transport et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d’eau sont interdits ;

- le transport et l’épandage du fumier et du lisier provenant de volailles ou gibier à plume est interdit.

La chasse au gibier à plumes est interdite dans le périmètre des 3 km autour du foyer.

Des prélèvements dans tous les élevages sont en cours pour s’assurer qu’il n’y ait pas diffusion autour du foyer.

Le préfet appelle les maires et tous les acteurs, notamment les vétérinaires, les éleveurs, les chasseurs, les propriétaires particuliers de basse-cour et les autres détenteurs d’oiseaux, à mettre tout en œuvre pour éviter la propagation du virus H5N8. Les mesures de biosécurité doivent être impérativement respectées et toute mortalité suspecte d’oiseaux doit être signalée à la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).