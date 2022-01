La grippe aviaire est-elle dangereuse pour les humains ?

C'est une maladie qui fait son retour régulièrement en France depuis 2015. En quelques années, l'influenza aviaire aura provoqué quatre épidémies. La dernière s'est déclarée fin novembre dernier avec l'apparition d'un premier foyer dans le Nord. Aujourd'hui, le pays compte 41 foyers en majorité dans le Sud-Ouest. Si les humains ne peuvent pas contracter la grippe aviaire en mangeant des œufs, du magret ou du foie gras, ils peuvent contracter la maladie au contact des volailles infectées. Une pandémie chez l'Homme ne doit pas non plus être écartée. On vous explique tout.

Qu'est-ce que la grippe aviaire ?

La grippe aviaire (aussi appelée influenza aviaire) est "une maladie virale qui sévit chez les oiseaux et dont le taux de mortalité est très élevé chez les oiseaux d’élevage" explique l'Institut Pasteur. Depuis 2015, la France a été frappée quatre fois par la maladie. A l'hiver dernier, 3,5 millions de volailles ont dû être abattues par mesure de précaution. En septembre 2021, la grippe aviaire a officiellement disparu avant de refaire surface en novembre dernier avec l'apparition d'un foyer dans un élevage du Nord. Aujourd'hui, la France compte 41 foyers.

Une transmission des volailles à l'humain est-elle possible ?

Oui mais c'est très peu probable en France. Jean-Luc Guérin, professeur en pathologie aviaire à l'école nationale vétérinaire de Toulouse, se veut rassurant : "Aujourd'hui, le pouvoir zoonotique [qui se transmet de l'animal à l'Homme, ndlr] du virus est extrêmement faible. Les seuls cas rapportés en Russie l'an dernier n'ont pas été confirmés". La souche du virus de la grippe aviaire qui circule en ce moment dans (H5N1) est celle qui circule dans toute l'Europe. Aucun cas de transmission à l'humain n'a été recensé. "A ce jour, aucun cas de grippe humaine dû à un virus influenza aviaire (dit cas de « grippe aviaire ») n’a été déclaré en France" rappelle sur son site Santé Publique France.

En revanche, cette transmission n'est pas impossible explique de son côté Santé Publique France: "Plus d’une dizaine de virus influenza de type A aviaires ou porcins sont capables d’infecter l’homme à l’heure actuelle. Les cas humains sont principalement des cas primaires, suite à une exposition à des oiseaux infectés ou à un environnement contaminé, notamment dans le cadre de marchés aux volailles vivantes".

Plusieurs centaines de cas de transmission de grippe aviaire à l'humain ont tout de même été déclarés en grande majorité en Asie depuis le début des années 2000 provoquant également des centaines de décès. Par exemple, depuis 2013, la souche H7N9 a infecté près de 1600 personnes et fait 616 morts selon l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé). La souche H5N1 a également tué plusieurs centaines de personnes depuis 2003.

Comment se transmet la maladie ?

La virus de l'influenza aviaire se retrouve en grande majorité dans les fientes des volailles infectées ainsi "que dans leurs sécrétions respiratoires" explique Santé Publique France. Le virus se retrouve donc dans l'environnement : poussière contaminée ou plan d'eau. "La transmission à l’Homme se fait par inhalation de poussières ou d’aérosols contaminés, ou par contact lors de la manipulation d’oiseaux infectés". L'infection peut aussi se faire lors de marchés de volailles.

Et si l'on mange de la viande ou des œufs ?

Lors de ses différentes prises de parole, le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie répète que consommation de viande, foie gras et œufs – et plus généralement de tout produit alimentaire à base de volailles – ne présente aucun risque pour l’Homme : "Tous les animaux infectés sont retirés de la chaine alimentaire donc il ne peut y avoir de viande infectée. De plus, on ne peut tomber malade que par la voie respiratoire et non par la voie alimentaire" précise Jean-Luc Guérin.

"Il ne faut pas laisser ce virus évoluer"

"Aujourd'hui, il n'y a pas de phénomène de pandémie" assure le professeur Jean-Luc Guérin. En clair, si un humain contracte le virus de la grippe aviaire, il ne le transmet pas. Mais il faut se méfier ajoute Jean-Luc Guérin : "Il ne faut pas laisser ce virus évoluer comme ceci dans la nature, le risque d'un virus adapté à l'Homme peut émerger. Il y a des mutations, des brassages génétiques".

Les très rares cas de transmission entre humains du virus H5N1 sont restés épisodiques - l'Institut Pasteur

Sur son site internet, l'institut Pasteur prévient : "La propagation de l’infection chez les oiseaux augmente la probabilité de l’apparition d’un nouveau virus grippal dans la population humaine. De plus, comme tous les virus grippaux de type A, le sous-type H5N1 a une grande capacité à muter au cours du temps [...]. Le risque de voir apparaître un nouveau virus capable de se transmettre d’homme à homme est à prendre en considération".

Le principe de précaution reste le meilleur moyen pour éviter une propagation du virus et de telles mutations explique Jean Luc Guérin. Cela passe notamment par l'abattage des volailles dans les élevages touchés et l'instauration des zones de protection.