Grippe aviaire : l'abattage des canards ordonné dans 99 communes des Landes

Pour tenter d'endiguer la violente épidémie de grippe aviaire, qui touche les élevages de canards et de volailles dans les Landes, les autorités continuent d'étendre le périmètre dans lequel les animaux doivent être abattus. Désormais, cette zone, appelée zone de protection, couvre 99 communes dans les Landes, situées principalement en Chalosse et dans le Tursan, mais aussi désormais dans le sud-est, autour de Saint-Geours-de-Maremne. Dans ces 99 communes, tous les canards doivent être abattus, qu'ils fassent partie d'un élevage contaminé ou d'un élevage sain (on parle alors d'abattage préventif). Selon un dernier décompte du ministère de l'Agriculture ce lundi 17 janvier, 144 élevages ont été infectés par le virus de la grippe aviaire dans les Landes, soit 34 de plus en un seul week-end.

Dans les Landes, 99 communes sont en zone de protection (rouge foncé), où tous les canards sont abattus. En zone de surveillance (rouge clair), les mouvements sont fortement limités. En zone réglementée supplémentaire (orange), les mises en place de nouveaux cannetons sont interdites. Il y a aussi deux zones réglementées temporaires (jaune clair) autour de Cachen et au nord de Hontanx en raison de suspicions de grippe aviaire.