Grippe aviaire : l'abattage préventif de 40.000 canards a commencé dans les Landes

Après la confirmation cette semaine de la présence du virus H5N8 dans un élevage de Sort-en-Chalosse et un autre à Bergouey, décision a été prise d'abattre préventivement plusieurs dizaines de milliers d'animaux, pour tenter d'endiguer la propagation du virus.

40.000 canards vont être abattus dans les prochains jours, selon le Modef des Landes, le Mouvement de Défense des Exploitants Familiaux, deuxième syndicat agricole dans le département, qui tient en ce moment une conférence de presse, ce jeudi. Des abattages préventifs qui concernent même les élevages sains, jusque là ces abattages avaient lieu dans des élevages où le virus était entré.

L'abattage a commencé ce mercredi, dans un périmètre d'un kilomètre autour des deux foyers d'influenza aviaire. La zone est étendue ce jeudi à trois kilomètres.

Se pose la question des volaille de chair. Les poulets étaient exclus lundi, mais compte-tenu de l'évolution rapide, ce qui était certain en début de semaine ne l'est plus complètement aujourd'hui, explique le vice-président du Modef.

La préfecture des Landes doit communiquer dans la journée, la préfète Cécile Bigot-Dekeyzer a tenu une audio-conférence avec les professionnels du secteur et les élus.

Le Modef appelle à une manifestation devant la préfecture, ce samedi matin.

Plus d'informations à venir