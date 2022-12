Grippe aviaire : l'Europe vit l'épidémie "la plus destructrice" de son histoire

L'épidémie de grippe aviaire qui sévit actuellement depuis plus d'un an est "la plus destructrice" de l'histoire de l'Europe, estiment les autorités sanitaires, ce mardi. Près de 50 millions de volailles, contaminées par l'influenza aviaire, ont du être abattues.

La stratégie du vaccin pour endiguer l'épidémie

A ce stade, plus de 2.500 foyers ont été recensés dans 37 pays européens, selon un rapport de plusieurs organisations scientifiques européennes. Le problème, c'est que le bilan pourrait être encore plus lourd puisque les bipèdes abattus de manière préventive, c'est-à-dire autour des foyers de contaminations, n'ont pas été comptabilisés parmi les 50 millions de volailles abattues.

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) note un coté "historique" à cette épidémie. "Pour la première fois", il n'y a pas eu de séparation claire et nette entre la vague épidémique de l'année passée et celle de l'année en cours. Résultat, l'EFSA planche sur "la disponibilité d'un vaccin pour les volailles et examine d'éventuelles stratégies de vaccination." Les résultats de ces études ne seront pas connues avant le second semestre 2023.

Le quart sud-ouest de la France particulièrement touché

L'épidémie touche particulièrement le quart sud-ouest de la France, où les élevages de canards se concentrent. A ce stade, 68 communes de trois départements (Landes, Pyrénées-Atlantiques, Gers) font l'objet d'un vide sanitaire . C'est-à-dire que les canards sont retirés des élevages jusqu'au 15 janvier prochain. Cette mesure préventive, décidée entre autres par le Cifog (foie gras) ou l'Anvol (volaille de chair), vise à protéger les bipèdes d'une contamination.