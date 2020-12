Grippe aviaire : l'inquiétude de certains éleveurs dans le Gers

L'objectif est detout faire pour limiter la propagation du virus H5N8. Dans les Landes, 40.000 canards et volailles doivent être abattus, dans un rayon de trois kilomètres autour des deux foyers déclarés. Par ailleurs, la confirmation est tombée que des canards landais avaient contaminé un élevage des Hautes-Pyrénées. C'est pour cette raison que des zones sanitaires sont mises en place dans le Gers et les Hautes-Pyrénées.

Jean-Luc Guérin, professeur à l'école nationale vétérinaire de Toulouse, estime qu'abattre de manière préventive était nécessaire : "Aujourd'hui, la décision qui a été prise est d'aller le plus vite possible pour essayer d'éviter la diffusion à partir des deux foyers identifiés. C'est une véritable course de vitesse vis-à-vis du virus pour réaliser des abattages extrêmement ciblés. On ne peut pas parler d'abattages massifs, il s'agit d'abattages ciblés, dans un rayon restreint autour des deux élevages. L'idée est d'éviter de revivre le scénario d'il y a quatre ans."

Le professeur Guérin ajoute qu'aujourd'hui, on maîtrise mieux les connaissances sur ce virus : "C'est un virus que nous ne connaissions pas à l'époque donc nous avions été surpris, les scientifiques y compris, par le comportement de ce virus et sa très grande facilité de propagation y compris en proximité. C'est pour ça qu'aujourd'hui on essaie d'aller le plus vite possible. On n'est pas du tout dans le scénario de 2016-2017."