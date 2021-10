Grippe aviaire : la confédération paysanne dénonce des mesures mortifères pour l'élevage en plein air

A la Ferme du Lac Noir sur la commune de Saint-Avit-de-Vialard, Jean François Roudier s'active sous le hangar. Il est en train d'installer des silos susceptibles d'accueillir du grain. La flambée des matières premières l'incite à stocker. Mais aujourd'hui ce n'est pas la seule inquiétude du secrétaire de la Confédération Paysanne. Comme de nombreux autres éleveurs de canards ou de volaille qui ont choisi la filière courte, il vit très mal les arrêtes pris par le ministère de l'agriculture pour enrayer une éventuelle épidémie de grippe aviaire.

Trois cas identifiés en septembre

Ces cas ont été détectés près de la Belgique ou dans les Ardennes, du coup le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation a décidé d'élever le niveau de risque de « négligeable » à « modéré » sur l'ensemble du territoire. Conséquence, dans les zones les plus sensibles, les volailles doivent être enfermées, fini l'élevage en plein air. Cela concerne 37 communes de Dordogne pour le moment mais le périmètre peut s'agrandir.

Pour Jean Francois Roudier, qui produit un peu plus de 6000 canards par an, du caneton à la transformation, c est une vraie menace pour l'élevage en plein air. Enfermer les canards de cette façon est synonyme de souffrance animale et donc, de traitements vétérinaires.

Les inquiétudes de Jean Francois Roudier éleveur de canards Copier

Jean François Roudier, éleveur de canards à Saint-Avit-de-Vialard © Radio France - Valérie Dejean

De lourdes conséquences économiques

L'autre conséquence de ces enfermements, est économique. Impossible de rentrer tous les canards, il faudra réduire la production et donc réduire les revenus pour le syndicaliste de la Confédération Paysanne qui s'inquiète; tous les petits producteurs n'y survivront pas. En filigrane, l'éleveur de Saint-Avit-de-Vialard voit surtout l'influence des industriels de la filière qui veulent garder à tout prix, le statut de pays " indemne" de la grippe aviaire pour continuer d'exporter, même si la filière courte doit payer le prix fort. D'où l'appel du syndicat agricole aux consommateurs pour la survie de l'élevage en plein air , et dans les assiettes.