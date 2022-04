Grippe aviaire : la Dordogne franchit la barre des 300.000 volailles abattues après vingt jours d'épidémie

La préfecture dans un point publié ce vendredi 22 avril évoque désormais 43 foyers confirmés de grippe aviaire en Dordogne et 327 690 volailles abattues. L'épidémie se rapproche du Bergeracois et des communes sont placées en zone de protection du fait de foyers en Lot-et-Garonne.

La grippe aviaire continue de progresser en Dordogne. Ce vendredi 22 avril, on compte 43 foyers confirmés dans des élevages de Dordogne, soit six de plus qu'il y a deux jours. Ils ont été détectés à Vergt, Sainte-Foy-de-Longas dans la zone déjà très touchée depuis des jours, à Ladornac dans le Terrassonnais, là aussi une zone très touchée, mais aussi à Saint-Georges-de-Monclard.

La carte des communes en zones réglementées en Dordogne au vendredi 22 avril. - Préfecture de la Dordogne

La gendarmerie a procédé à 90 contrôles en zone réglementée

Pas moins de 98 communes du département sont désormais en zone de protection, notamment dans l'extrême sud du département près d'Eymet, à cause de foyers détectés dans des zones limitrophes du Lot-et-Garonne. En tout, 381 communes sont en zone réglementée supplémentaire. On compte désormais 327 690 volailles euthanasiées et 836 tonnes emmenées à l'équarissage.

La préfecture indique également que les gendarmes ont procédé à "plus de 90 contrôles" dans les zones réglementées, pour vérifier que les restrictions de déplacement des volailles et les mesures de confinement sont bien respectées, dans les élevages comme chez les particuliers.