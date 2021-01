Grippe aviaire : la Dordogne interdit l'importation des volailles en provenance des Landes

Le département de la Dordogne interdit les mouvements de volailles provenant des Landes à cause de la grippe aviaire. Ce lundi, la chambre d'agriculture de la Dordogne indique que cela concerne notamment, les poussins et les canetons provenant des couvoirs landais.

Les éleveurs périgourdins de poulets, de canards et d'oies ne vont plus pouvoir s'approvisionner dans les couvoirs des Landes. Ce lundi sur twitter, la chambre d'agriculture de la Dordogne indique que " le mouvement des volailles provenant des Landes est interdit" par décret préfectoral. Il s'agit d'une mesure de protection dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire, " une mesure de sauvegarde destinée à préserver le statut sanitaire du département en attendant qu'une stratégie de prévention sanitaire plus globale soit décidée."

Cette interdiction concerne notamment les oeufs à couver ainsi que les poussins, les canetons et les oisillons d'un jour. Plusieurs élevages de Dordogne et notamment des élevages de poulets se fournissent en effet en Dordogne. Ils devront donc s'approvisionner dans d'autres départements. Cette mesure sanitaire fait suite à l'évolution de la grippe aviaire dans le département des Landes où plus de 400 000 canards ont déjà été abattus et plus de 120 foyers détectés. Le ministre de l'agriculture, Julien de Normandie s'est rendu dans les Landes vendredi dernier, il a promis des indemnisations rapides des éleveurs.

Pas de cas de grippe aviaire en Dordogne

Le département de la Dordogne n'est pour l'instant pas touché par l'épidémie. Le 16 novembre dernier, le niveau de risque est passé à " élevé", engendrant des mesures de prévention obligatoires et notamment le confinement :

claustration ou protection des élevages de volailles (dont les basses-cours) par un filet avec réduction des parcours extérieurs pour les animaux

interdiction de rassemblements d’oiseaux (par exemple : concours, foires ou expositions)

interdiction des transports et lâchers de gibiers à plume

interdiction d’utilisation d’appelants pour la chasse au gibier d’eau

surveillance clinique quotidienne dans les élevages commerciaux et non commerciaux

bâchage des camions transportant des palmipèdes âgés de plus de trois jours

interdiction des compétitions de pigeons voyageurs au départ ou à l’arrivée en France

vaccination obligatoire dans les zoos pour les oiseaux ne pouvant être confinés ou protégés sous filet.

Le préfet de la Dordogne a décidé de réunir ce mercredi le comité de pilotage contre l'influenza aviaire, avec l'ensemble des acteurs de la filière. Il communiquera ensuite sur le plan d'action mis en place en Dordogne.