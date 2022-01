Vaccination contre la grippe aviaire : la FDSEA demande que les Pyrénées Atlantiques soient département test

Et si les Pyrénées Atlantiques devenaient département pilote en matière de lutte contre la grippe aviaire ? Le syndicat agricole de la FDSEA 64 en a, en tout cas, formulé la demande au préfet. Son président Franck Laborde affirme que "Le vaccin est _une véritable alternative_. J'étais moi-même, la première semaine de janvier dans le bureau du ministre de l'Agriculture à Paris, pour lui demander de mettre en œuvre ce vaccin."

Il faut tester ce vaccin au plus vite pour le déployer à grande échelle " selon le président de la FDSEA64

Et Franck Laborde d'insister : "Un laboratoire détient aujourd'hui 80 000 doses de vaccin expérimental. J'ai donc demandé à Monsieur le Préfet, hier ( jeudi NDLR), à ce que _notre département_, qui fait partie des départements touchés, soit le lieu d'expérimentation à grande échelle de ce vaccin. Il faut expérimenter ces doses de façon à ce que ce vaccin soit disponible à grande échelle le plus tôt possible."

La pandémie de grippe aviaire est officiellement hors de contrôle selon les autorités. Le gouvernement a ordonné l'abattage systématique des volailles dans 226 communes du Sud-Ouest. Aucune commune n'est concernée au Pays Basque mais 26 le sont en Béarn.