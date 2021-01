Grippe aviaire : la FDSEA demande le dépeuplement total dans les Landes

C'est une décision radicale que propose ce mercredi la FDSEA des Landes, face à l'épizootie de grippe aviaire qui semble désormais hors de contrôle dans le département. Plus de 140.000 canards ont déjà abattus et le ministère de l'Agriculture compte désormais une soixantaine de foyers déclarés.

"La situation n'est plus du tout sous contrôle dans les Landes" lâche un responsable de la FDSEA, principal syndicat agricole dans le département ce mercredi. Plus de 140.000 canards ont déjà abattus et le ministère de l'Agriculture compte désormais une soixantaine de foyers déclarés, la FDSEA propose une solution radicale : le dépeuplement total pour les palmipèdes : "Les ronds de 3 kilomètres se rejoignent, il faut donc _vider le département_. Il faut le décider au plus vite pour pouvoir nettoyer, faire un vide sanitaire et pouvoir ensuite redémarrer le plus rapidement possible."

Le syndicat, qui comme le Modef et la Confédération paysanne, évoque un "manque de moyens" mis à disposition par l'Etat, "un défaut de pilotage dans les Landes et des décisions trop longues à venir. On ne veut pas d'atermoiements, mais de la réactivité".

