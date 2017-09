Grippe aviaire : la FDSEA et les JA des Landes lancent une pétition

C'est une première dans les Landes. La FDSEA et les JA lancent une pétition sur internet pour demander au gouvernement de compenser la totalité les pertes liées à la seconde crise de grippe aviaire. En complément des actions sur le terrain, les agriculteurs en appellent à la mobilisation de tous.

La FDSEA et les JA des Landes lancent une pétition sur internet. Le principal syndicat d'agriculteurs demande toujours au gouvernement de compenser toutes les pertes liées à la crise de grippe aviaire. En effet, rien n'est prévu pour l'après 29 mai, c'est-à-dire, l'après vide sanitaire, date où les canetons ont commencé à revenir sur les exploitations. La FDSEA estime à 30 millions d'euros les pertes

Les agriculteurs déjà mobilisés dans la rue en appellent maintenant à tous les Landais avec cette pétition parce que le canard dans les Landes c'est l'affaire de tous résume la secrétaire générale de la FDSEA, Marie-Hélène Cazaubon : "On connaît tous quelqu'un, qui est producteur ou qui est dans l'agroalimentaire, dans le transport, les métiers de service... Tout le monde a été impacté. Quand on parle d'un exploitant agricole, il y a six ou sept emplois derrière. Tout ça représente 6.000 emplois et autant de familles voire plus."

Avoir le soutien du plus grand nombre pour peser auprès de l'Etat

"Cette pétition sera envoyée au Président de la République, au ministre de l'Agriculture et c'est avec le soutien du plus grand nombre que nous aurons peut-être des moyens de discuter", rajoute Marie-Hélène Cazaubon. Mais cette pétition n'empêchera pas la FDSEA de mener de nouvelles actions sur le terrain, même "si bloquer des routes on n'aime pas ça, on n'a pas l'intention d'empêcher les gens de travailler, mais c'est vraiment pour qu'on soit entendu des responsables de l'Etat." D'ailleurs une nouvelle manifestation est prévue dès ce jeudi dans le département des Landes.