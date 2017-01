Grippe aviaire : la filière prend toutes les précautions en Auvergne pour éviter une contamination

Alors qu'une nouvelle épidémie de grippe aviaire frappe quatre départements du Sud-Ouest, la filière avicole n'est pas directement impactée en Auvergne. Mais les acteurs prennent toutes les précautions afin d'éviter une éventuellement propagation du virus H5N8, notamment à cause des migrateurs.

C'est la chasse au canard. Un million de palmipèdes vont être abattus dans le Sud-Ouest dans l'espoir d'endiguer l'épidémie de grippe aviaire, un rude coup pour la filière avicole déjà touchée il y a quelques mois.

"Nous sommes face à une diffusion très large du virus qui est très agressif et très rapide", a indiqué un haut responsable du ministère, selon lequel "plus de 300.000 oiseaux" ont déjà été abattus dans le Sud-Ouest, mais jusqu'à présent uniquement dans des élevages infectés dans les départements du Gers, des Landes, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantique.

"Nous sommes particulièrement vigilant..." Jean-François Panem, le Domaine de Limagne

En Auvergne, les acteurs de la filière sont particulièrement attentifs aux derniers évènements. "Ce n'est jamais très bon", s'inquiète Jean-François Panem, qui dirige le Domaine Limagne à Chappes. Cette société produit et transforme près de 150 000 canards par an. "Tous nos élevages sont dans le Puy de Dôme et l'Allier" précise le chef d'entreprise.

La crainte des migrateurs

Mais le passage des migrateurs reste un risque pour les éleveurs Auvergnats. "C'est pour cette raison qu'on protège les abreuvoirs et les mangeoires en extérieur pour éviter une éventuelle infection".

Solidarité avec le Sud-Ouest

Pour venir en aide à ses collègues du Sud-Ouest, Jean-François Panem avait par solidarité "mis en place une surproduction de 50% en place pendant 4 mois afin de leur donner un coup de main, ce sont les mêmes qui sont à nouveau touchés, ça va être très difficile pour eux". Au Domaine de Limagne, cette crise n'a pas de conséquence sur les prix, "qui sont stables depuis quatre ans", précise le dirigeant de l'entreprise. Dernièrement, ce sont plutôt les vols à répétition qui l'ont obligé à investir près de 20 000 euros pour sécuriser ses locaux.