Grippe aviaire : 41 foyers en France, principalement dans des élevages du Sud-Ouest

La grippe aviaire se répand encore un peu plus dans les élevages de volailles en France. "Nous comptons en France 41 foyers de contamination en élevage" annonce ce mardi le ministère de l'Agriculture, dont un nouveau en Vendée. La semaine dernière, 26 foyers avaient été recensés.

La France compte 41 foyers de grippe aviaire dans des élevages de volailles selon les chiffres communiqués ce mardi 4 janvier par le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie qui évoque une "grande source de préoccupation". 26 foyers avaient déjà été recensés en fin de semaine dernière.

Le ministre se veut tout de même rassurant : "L'année dernière à la même époque nous étions à plus d'une soixantaine" de foyers. "Cela faisait déjà de nombreuses semaines que la diffusion du virus n'était plus du tout sous contrôle" poursuit Julien Denormandie. Julien Denormandie défend également les mesures de confinement des volailles prises fin novembre : "Les mesures de protection étaient nécessaires. Si nous ne les avions pas prises la situation que je vous décris aujourd'hui serait beaucoup plus dramatique", estime le ministre.

La majorité des cas dans le Sud-Ouest

Toujours selon le ministère de l'Agriculture, 32 foyers de grippe aviaire se situent dans le Sud-Ouest : 20 dans les Landes, sept dans les Pyrénées-Atlantiques et cinq dans le Gers. Des élevages scrutés par les autorités : "Ce qu'on suit de plus près ce sont les zones avec la plus grande densité" d'élevages, "notamment les Landes, notamment le Gers" précise Julien Denormandie. Les premiers cas en France ont été détectés fin novembre dans des élevages du Nord.

Dans le Sud-Ouest, le ministère de l'Agriculture a élargi la semaine dernière les zones réglementées autour des élevages infectés. Il est désormais interdit d'accueillir de nouveaux poussins ou canetons dans un périmètre de 20 kilomètres autour des élevages touchés par la grippe aviaire jusqu'au 7 janvier. Jusqu'à présent la limite était fixée à 10 kilomètres.

Un nouveau foyer en Vendée

Un nouveau foyer de grippe aviaire a été détecté à Beaufou en Vendée, annonce également le ministère. Suite à une suspicion, des prélèvements ont été effectués samedi 1er janvier, qui ont confirmé la contamination d'un lot de 12 800 dindes. Toutes les volailles présentes dans le bâtiment concerné ont été abattues le lendemain.

Plus de 600.000 volailles abattues

La semaine dernière, le ministère avait précisé qu'"environ 600.000 à 650.000" volailles avaient été abattues en France depuis la détection d'un premier cas de grippe aviaire. 3,5 millions de bêtes avaient dû être abattues l'hiver dernier en majorité dans le Sud-Ouest. Le pays est touché pour la quatrième fois depuis 2015 par ce virus.