Grippe aviaire : la liste des 26 communes du Béarn où va s'appliquer le "dépeuplement"

Face à l'épidémie de grippe aviaire qui prend de l'ampleur, en France et particulièrement dans le sud-ouest, le ministère de l'agriculture a décidé de changer de stratégie, "d'accélérer le dépeuplement". Un vide sanitaire d'une durée de trois semaines va être pratiqué dans 226 communes – 39 dans le Gers, 161 dans les Landes et 26 dans les Pyrénées-Atlantiques. Le ministère précise que les "élevages dont les animaux seront dépeuplés seront indemnisés dans les mêmes conditions que l’année dernière. Les premiers versements des acomptes pour les indemnisations sanitaires ont débuté pour les élevages du Nord et dans le Sud-Ouest." Retrouvez ci-dessous la liste des communes en Béarn concernées par ces mesures de "dépeuplement". Sous forme de carte et de liste, retrouvez ci-dessous les communes concernées.

La carte des 26 des communes en Béarn concernées par le vide sanitaire

La liste des 26 des communes en Béarn concernées par le vide sanitaire