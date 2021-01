Grippe aviaire : la liste des communes où le dépeuplement préventif peut être effectué s'élargit

Les autorités élargissent la liste des communes où l'abattage préventif de volailles peut être effectué. Une liste qui contient désormais 118 communes des Landes. Dans le département, 24 foyers d’influenza aviaire ont été confirmés et 54 suspicions sont comptabilisées.

Un arrêté du ministre de l’agriculture et de l’alimentation a été publié au journal officiel le 3 janvier 2021. Un arrêté qui élargit la liste des communes où des dépeuplements préventifs peuvent être effectués pour la maîtrise de la grippe aviaire. Ce sont désormais 118 communes concernées. Cette nouvelle liste est due à l’augmentation du nombre de foyers et de suspicions d’influenza aviaire dans le département des Landes : la préfecture compte désormais 24 foyers confirmés, et 54 suspicions.

118 communes concernées

La stratégie de dépeuplement actuelle n’est en revanche pas modifiée. Elle reste organisée, comme jusqu’à présent, dans un rayon de 3 km autour des élevages contaminés, précise la préfecture.

Cet arrêté du 31 décembre 2020 modifie donc l’arrêté du 23 décembre 2020 définissant les zones géographiques dans lesquelles un abattage préventif est ordonné. Cet arrêté concernait 104 communes. Désormais, cet abattage préventif est rendu possible dans 118 communes. La liste complète est à retrouvée sur ici, à la page 38.

Les publics concernés par ce nouvel arrêté ne change pas. Il touche l’ensemble des détenteurs d’oiseaux (volailles, oiseaux d’ornement, gibier et faune sauvage captive), les vétérinaires, les laboratoires d’analyses départementaux, les professionnels de l’aviculture, les entreprises d’équarrissage et d’abattage.

L'arrêté précise que ces zones pourront évoluer en fonction de la situation sanitaire.