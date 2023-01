Grippe aviaire : la mission d'information de l'Assemblée nationale dans les Deux-Sèvres

Evaluer les effets des mesures prises par les pouvoirs publics, identifier des solutions, faire des préconisations. C'est l'objectif de la mission d’information de l'Assemblée nationale sur la grippe aviaire. Les deux co-rapporteurs, Philippe Bolo, député MoDem du Maine-et-Loire et Charles Fournier, député écologiste d'Indre-et-Loire se sont rendus en Gâtine ce lundi 23 janvier. Visite sur la problématique de l'élevage en plein-air avec une première étape "Chez Morille", producteur de canards à Augé puis une seconde dans un élevage de poules pondeuses à Vausseroux, à la rencontre du collectif Sauve qui poule.

"Il y a un caractère absurde des règles qui sont appliquées"

"Nous sommes ici pour faire des journées de terrain, discuter en direct avec celles ou ceux qui sont confrontés à cette situation", explique Charles Fournier. Des rencontres qui viennent compléter les auditions nationales réalisées sur le sujet om des scientifiques sont aussi entendus. Cette mission a été proposée par la députée écologiste des Deux-Sèvres Delphine Batho. L'élue qui a fait plusieurs constats suite à ses échanges avec les éleveurs du département. "Il y a un caractère absurde des règles qui sont appliquées aujourd'hui sur le fait d'abattre des animaux en bonne santé ou de devoir confiner", estime-t-elle.

Une réflexion donc sur la gestion de crise. La mission va se pencher sur la question de la vaccination . "Quel est son apport ? Est-elle l'outil unique ou non ? Quelle stratégie à lui associer ?", indique Philippe Bolo. Et une réflexion sur le temps plus long. "Est-ce qu'on peut maintenir des modèles industriels et de plein-air ? Il y a aussi question de la densité du nombre d'élevages, dans les élevages, la proximité entre des lieux de sélection, de reproduction mais aussi la segmentation des activités l'élevage-abatage. Ça interroge le modèle dans son ensemble", selon Charles Fournier.

Le rapport de la mission sera rendu fin mars. D'ici là d'autres déplacements sont prévus en Vendée, dans les Landes ou encore en Indre-et-Loire.