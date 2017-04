Grippe aviaire: la Préfecture renonce à l'abattage en Pays Basque

Il n'y aura pas d'abattage préventif des volailles saines en Pays Basque. Des militants de la Confédération Paysanne - ELB et des consommateurs des AMAP s’étaient réunis devant les fermes pour empêcher les services vétérinaires de tuer les animaux.

Des agriculteurs qui refusent le vide sanitaire et s’opposent à l’administration dans la lutte contre la grippe aviaire. La scène s’est déroulée vendredi matin à Gabat, à Barcus ou à Domezain, en pleine campagne basque. Les services vétérinaires, accompagnés par les gendarmes n’ont ainsi pas pu prélever poulets et pigeons qui doivent être abattus.

Les services vétérinaires n'ont pas pu intervenir © Radio France - Paul Nicolaï

A Gabat par exemple, des militants de la Confédération Paysanne - ELB, et des consommateurs des AMAP du Pays Basque se sont installés devant la ferme d’une agricultrice à une cinquantaine de kilomètres de Bayonne, tout s'est déroulé dans le calme.

ELB: "On n'est pas dans la même optique qu'un élevage industriel" Partager le son sur : Copier

Devant l'entrée de la ferme, les manifestants avaient positionné un tracteur. Les deux fonctionnaires ont tout de même pu entrer dans la ferme et constaté le confinement des 450 poulets et 170 couples de pigeons, des animaux sains, indemnes de tout virus, mais ils n'ont pas pu les transporter dans le camion d’équarrissage. Pour le syndicat Confédération Paysanne - ELB l’administration se trompe en imposant un abatage systématique pour éradiquer le virus. Le syndicat demande un traitement différencié entre l'élevage fermier et l'élevage industriel.