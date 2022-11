Grippe aviaire : la présence du virus confirmée près d'Albi, la zone de surveillance élargie à 106 communes

Le 17 novembre 2022, un virus influenza aviaire avait été mis en évidence sur des cadavres de poules pondeuses dans un élevage du Séquestre, près d’Albi. Les résultats d’analyses effectuées en laboratoire ont révélé le caractère hautement pathogène du virus. Toutes les poules de l'élevage ont du être abattues les 19 et le 20 novembre. L'élevage est actuellement placé sous arrêté préfectoral de déclaration d’infection.

Une centaine de communes désormais concernées

La zone réglementée temporaire, mise en place au moment de la découverte de la présence du virus, concernait à la base 33 communes de l'albigeois. La préfecture du Tarn a pris de nouvelles mesures. Il y a désormais trois zones réglementées et une centaine de communes concernées.

Une zone de protection concerne sept communes à proximité immédiate du foyer : Albi, Le Séquestre, Carlus, Castelnau-de-Lévis, Marssac-sur-Tarn, Rouffiac et Terrsac.

Une zone de surveillance a également été miss en place dans un périmètre plus large : elle concerne 34 communes supplémentaires. Au sein de ces deux zones, sont interdits :

L’exposition ou la vente de volailles ou d’autres oiseaux captifs sur les foires ou marchés

les mises en place et les mouvements de sortie d’exploitation de volailles, poussins d’un jour et œufs à couver saufs dérogations individuelles

les mouvements et le transport des viandes de volailles à partir des établissements d'abattage, agréés ou non, d'ateliers de découpe, d'entrepôts frigorifiques et d’établissements de transformation saufs dérogations individuelles

Les sorties d’œufs de consommation depuis des exploitations saufs dérogations individuelles sont interdits uniquement dans la zone de protection.

La chasse au gibier à plumes interdite

Des mesures concernant la chasse ont aussi été prises. La chasse au gibier d'eau et à plumes de la famille des faisans et des anatidés (oies, cygnes, canards et espèces apparentées) est interdite. Le transport et l’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d’eau également tout comme les mouvements et le transport de viandes issues de gibiers à plumes sauvages.

La préfecture du Tarn a aussi mis en place une zone réglementée supplémentaire. Elle concerne un cercle plus large de communes.