Grippe aviaire : la vaccination commencera tout début octobre pour 60 millions de canards

En déplacement ce jeudi dans un élevage de volailles près de La Roche-sur-Yon en Vendée, le ministre de l'Agriculture a confirmé officiellement que la vaccination contre la grippe aviaire allait débuter la première semaine d'octobre. Marc Fesneau a précisé que 60 millions de canards seront concernés la première année. Cette campagne sera prise en charge à hauteur de 85 % du coût par l'État, qui déboursera 80 millions d'euros au total.

ⓘ Publicité

"On est bien sur le calendrier annoncé, il faut sauver cette filière d'excellence", Marc Fesneau

La vaccination s'appliquera à tous les élevages commerciaux de canards dans toute la France. Elle ne concernera donc que les canards de chair (c'est-à-dire ceux destinés à la consommation), davantage touchés par la maladie, et sera obligatoire. "La vaccination est l’affaire de tous, ceux qui vaccinent protègent leurs élevages et ceux des autres", a déclaré Marc Fesneau. Chaque palmipède recevra deux doses. "C'est un acte qu'on sait faire, on vaccine déjà les canards contre la parvovirose, explique Eric Coutand éleveur et nouveau président de la chambre d'agriculture de Vendée, mais là, il faudra mobiliser encore plus de moyens, avec les vétérinaires".

"On attend beaucoup de la vaccination pour pénétrer dans nos élevages sereins le matin"

Pendant la saison 2022-23, quelque dix millions de volailles ont été abattues, selon un bilan du ministère de l'Agriculture publié fin juin. La France est à un niveau de risque "négligeable" depuis juillet 2023. Mais la grippe aviaire n'a toutefois pas totalement disparu de l'Hexagone : un foyer a été détecté dans les Landes au mois de juillet. "On attend beaucoup de la vaccination de façon à pénétrer dans nos élevages sereins le matin", confie l'éleveur qui a reçu ce jeudi la visite du ministre. Pour contenir l'épidémie, l'État incite aussi à réduire la densité des élevages dans les zones les plus à risque.

Le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau en visite dans une exploitation en Vendée. © Radio France - Yves-René Tapon

loading

loading