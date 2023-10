Grippe aviaire : la vaccination lancée dans les Landes en présence du ministre de l'Agriculture

C'est en Châlosse, au cœur de la production de foie gras dans les Landes, que le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a lancé officiellement ce lundi matin la campagne de vaccination contre la grippe aviaire en France. Une campagne inédite et très attendue . Dans l'exploitation d'Eric Dumas, président du Cifog (comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras), étaient rassemblés non seulement des acteurs du monde agricole, mais aussi des politiques. Avec ce vaccin, l'espoir n'est pas d'éradiquer le virus de l'influenza aviaire, mais de limiter sa propagation. "On sait que ce vaccin réduit la contagiosité, les effets du virus sur les animaux. La combinaison du vaccin et des mesures de précaution sanitaire prises dans les élevages doit nous permettre de réduire la présence du virus" a expliqué le ministre de l'Agriculture en direct sur France Bleu Gascogne ce lundi. Et le ministre de préciser que ce déplacement dans les Landes est "une façon de signifier l'optimisme et le soutien du gouvernement à la filière".

Des vétérinaires sont présents à Horsarrieu ce lundi, mais, à terme, la vaccination est l'affaire des éleveurs et de leurs éventuels employés. Les canards doivent être piqués au cou, à la base des ailes, au 10e et au 28e jour de leur vie. Soixante-quatre millions de canards doivent être vaccinés d'ici la fin de la saison. Le coût de la campagne est pris en charge à hauteur de 85% par l'État. Outre les Landes, le ministre doit également se rendre dans le Gers ce lundi.