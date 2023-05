Grippe aviaire : la vaccination pourrait commencer en octobre selon l'interprofession du foie gras

"La date du 1er octobre a été annoncée, nous espérons qu'elle pourrait être avancée", a affirmé ce lundi Marie-Pierre Pé, la directrice générale du Cifog, l'interprofession des palmipèdes à foie gras, sur France Bleu Périgord. Alors que les cas de grippe aviaire explosent dans le Gers et dans les Landes ces dernières semaines, on devrait connaître dans les prochains jours la stratégie vaccinale du gouvernement pour lutter contre la grippe aviaire.

Une des solutions

Il reste plusieurs étapes à franchir avant la vaccination effective des animaux . Le gouvernement a lancé un appel d'offres pour la production de vaccins, on attend aussi le résultat des expérimentations sur les volailles. Il faut également affiner la stratégie : faut-il vacciner les canards, qui sont les plus fragiles, ou faut-il élargir la vaccination aux autres espèces ? La question du financement est également à définir. "Quand on a les premières estimations, il y a le coût du vaccin, mais aussi le coût de son administration par les vaccinateurs et les vétérinaires, et aussi la surveillance. Il faut qu'il y ait un accompagnement pour la première année. La filière ne pourra pas supporter seule", soutient Marie-Pierre Pé.

Le vaccin ne sera pas non plus la panacée, explique Marie-Pierre Pé. "C'est un outil complémentaire dans la caisse à outils que nous avons. La règle numéro 1 c'est quand même la biosécurité".

