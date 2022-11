Grippe aviaire : le confinement c'est une des "mesures minimales" à mettre en place estime Laurence Sellos

Le confinement des volailles est désormais obligatoire sur l'ensemble du territoire métropolitain pour faire face au risque "élevé" de grippe aviaire. C'est une mesure "minimale" estime Laurence Sellos, la présidente de la chambre d'agriculture de la Seine-Maritime. "Mais cela ne garantit pas du tout contre le fait que les animaux soient contaminés. Cela limite le risque" prévient celle qui élève des poules pondeuses de plein air à Alvimare, près d'Yvetot.

Laurence Sellos recommande aussi vivement aux particuliers de confiner leurs volailles à qui s'applique également cette obligation. Ces animaux "sont aussi facteurs de propagation du virus et peuvent mettre en danger les élevages professionnels" poursuit-elle.

Un secteur déstabilisé

Plusieurs millions de volatiles ont été abattus en France depuis un peu plus d'un an, "clairement cela déstabilise le marché" souligne Laurence Sellos qui ne parle pas de risque de pénurie mais "l'offre est en train de se raréfier et je pense que les consommateurs l'ont déjà constaté à la fois dans les rayons et sur les prix" explique la présidente de la chambre d'agriculture de la Seine-Maritime.

La hausse des prix s'explique à la fois par cette situation de tension sur les produits mais aussi par la hausse des coûts de céréales qui représentent 80% de l'alimentation des volailles. "Il est donc nécessaire de répercuter aux consommateurs parce que sinon les marges n'existent plus et on est appelé à disparaître" s'inquiète Laurence Sellos.

