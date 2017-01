Grippe aviaire : le coup dur pour un éleveur à Augé

Après les deux foyers détectés à Fors et La Chapelle-Bâton, un nouveau cas de grippe aviaire a été identifié à Augé, dans les Deux-Sèvres. Il s'agit cette fois du virus H5N1, moins virulent que le H5N8. Les 7500 volailles de l'élevage de Vincent Naudin ont été abattues.

"On avait une épée de Damoclès sur la tête, cette fois elle nous a transpercés". Vincent Naudin est démoralisé depuis samedi. Les 7500 volailles de son exploitation située à Augé, près de La Chapelle-Bâton dans les Deux-Sèvres, ont été euthanasiées.

C'est la règle pour tout virus H5 ou H7 détecté rappelle la préfecture des Deux-Sèvres.

"C'est dur quand cela vous tombe dessus"

Un coup dur psychologique et économique."C'est une perte exploitation énorme. On a des commandes plein les carnets et on n'a plus d'animaux à vendre", se désole l'éleveur qui se retrouve sans travail tout comme ses quatre salariés. Et impossible pour l'instant d'avoir de nouveaux poussins à cause du vide sanitaire.

En même temps, Vincent Naudin se montre compréhensif. Il faut éliminer le virus. "Mais les mesures de protections sont assez radicales et c'est dur quand cela vous tombe dessus", commente-t-il.

Des questions sur l'avenir

L'éleveur s'interroge sur l'avenir : "On nous parle toujours de la grippe aviaire et on reparlera certainement toute l'année et au moment des migrations fin 2017. Cela devient difficile d'élever plusieurs animaux sur un site comme on le faisait".

Il attend de connaître les mesures de compensations. "Mais on préfère avoir notre travail plutôt qu'attendre l'argent de la perte de l'exploitation".

Des analyses sont toujours en cours pour d'autres élevages. La préfecture des Deux-Sèvres demande le respect des mesures de biosécurité pour éviter toute propagation (enfermement des volailles, limitations des mouvements, désinfection...). Et rappelle que le virus H5N8 et la souche H5N1 mise en évidence à Augé ne sont pas dangereux pour l'homme.