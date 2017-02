Grippe aviaire : le département des Landes débloque un million d'euros pour soutenir la filière

Deux nouveaux cas d'élevages contaminés sont confirmés ce lundi à Magescq et à Gaas, ce qui porte à plus d'une centaine de nombre de cas dans les Landes. Le département vote une aide financière à la filière d'un montant d'un million d'euros.

On ne les compte plus, tellement ça va vite. Ce lundi 13 février, deux nouveaux cas du virus H5N8 hautement pathogène sont confirmés dans les Landes à Gaas au sud de Dax et à Magescq, près de la côte landaise.

Plus d'une centaine de cas ont été confirmés depuis le premier élevage touché le 12 décembre dernier, et 29 sont encore suspects.

Les chiffres donnent le tournis et montrent l'impuissance de la stratégie d'abattage préventif : 227 élevages ont été concernés par l'abattage, 230 communes landaises sont en zone de protection et de surveillance et 1,3 millions de palmipèdes ont été tués depuis le début de la crise.

Une aide à la filière d'un million d'euros

C'est dans ce contexte que le département des Landes annonce une aide à la filière d'un million d'euros pour soutenir les trésoreries des élevages touchés, la mise en place des mesures sanitaires sur place mais aussi pour aider toutes les entreprises de la filière aval (transformeurs etc.) qui sont touchées par des mesures de chômage partiel. Cette aide concerne la filière palmipèdes à foie gras et celle des volailles maigres.

Il vaudrait mieux tout abattre et repartir de zéro". —Henri Emmanuelli

Le Président du Conseil départemental ne s'est pas longuement exprimé sur le sujet ce lundi en séance, mais il a lâché ce commentaire : " Il vaudrait mieux tout abattre (tous les canards landais), et repartir de zéro non ?." Il a obtenu l'assentiment de l'élu d'opposition Pierre Mallet, maire de Benquet et éleveur lui-même touché par la crise.

On notera que les éleveurs de volailles maigres (poulets par exemple) sont également touchés par la crise : 12 foyers du virus ont été confirmés depuis mi-janvier et 119.000 volailles abattues.