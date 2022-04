Grippe aviaire : le désespoir des petits agriculteurs du Gers

La grippe aviaire fait perdre la tête aux petits agriculteurs du Gers. Contraints de confiner leurs volailles, ou dans les cas les plus extrêmes, contraints de voir abattre leurs bêtes par l'Administration, certains dérapent.

A Ponsan-Soubiran, France Bleu Occitanie a rencontré un éleveur de volaille au bord du suicide, qui sort tout juste de l'hôpital psychiatrique. Charles-Henri Roussel, 54 ans, se présente comme "un agriculteur tout ce qu'il y a de plus normal". Une petite ferme d'une cinquantaine d'hectares dans le Gers, fils de paysan, il a grandi à la campagne, il a toujours voulu être paysan. Mais à la fin de l'hiver la totalité de son élevage de canards est abattu :

1500 bêtes élevées en plein air à proximité d'un foyer de grippe aviaire abattues, c'est la goutte de trop. En burn out, il se fait interner en hôpital psychiatrique, un séjour de deux semaines. Sorti il y a 8 jours, il raconte :

Sous anti-dépresseur, les idées noires de Charles-Henri s'évaporent, mais le risque de récidive est toujours là :

Si je reçois un papier me disant que mes canards ne sont pas indemnisés, il me restera toujours assez d'argent pour me payer dix litres d'essence et me faire cramer sur un parking