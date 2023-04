Grippe aviaire : le gouvernement allège les dispositions de prévention et de surveillance dans les élevages

Un peu plus d'un mois après l'extinction du dernier foyer de grippe aviaire, identifié dans un élevage du Centre-Val-de-Loire, le ministère de l'Agriculture a décidé d'alléger la politique sanitaire liée à l'influenza aviaire. Les éleveurs vont moins prélever d'animaux, ils vont même pouvoir les sortir dans les zones les moins exposées ces derniers mois.

Même s'il appelle à la "vigilance", le gouvernement acte la diminution des "prélèvements" sur les palmipèdes, utiles pour détecter le plus tôt possible si un foyer de grippe aviaire est en train de se développer. Cette mesure concerne plusieurs zones qui ont été très touchées ces derniers mois par la maladie : les Pays de la Loire, la Bretagne et les Deux-Sèvres.

Autorisation de sortie

Dans les zones "indemnes", l’obligation de mise à l’abri sur l’ensemble du territoire continue de s'appliquer, mais les oies et les canards qui n'ont pas vu le jour depuis des mois, sont désormais autorisés à sortir, "en parcours extérieur réduit", c'est-à-dire filets, grillages… "si des critères de températures extérieures élevées plusieurs jours successifs sont constatés, dans un souci de bien-être animal", précise le gouvernement.

Dans son communiqué , le ministère de l'Agriculture appelle plusieurs fois à la prudence. Même si les cas de grippe aviaire en zone sauvage restent "anecdotiques" et que "les mortalités dans la faune sauvage ont fortement diminué en France, elles restent importantes en Europe".

En février dernier, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau annonçait que pour prévenir l'expansion de la grippe aviaire en France, plus de 4,5 millions de volailles avaient été euthanasiées préventivement entre l'été 2022 et cet hiver.