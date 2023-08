Grippe aviaire : le groupe landais Maïsadour prêt à vacciner les canards dès le 1er octobre

La vaccination contre la grippe aviaire débutera bel et bien en octobre prochain, comme l'a confirmé jeudi 31 août le ministre de l'Agriculture, en visite en Vendée. Marc Fesneau a par ailleurs précisé que la vaccination s'appliquera à tous les élevages commerciaux de canards dans toute la France. Elle ne concernera donc que les canards de chair (c'est-à-dire ceux destinés à la consommation), davantage touchés par la maladie, et sera obligatoire.

Maïsadour, qui représente 300 éleveurs du Sud-ouest dont la moitié dans les Landes, est prêt pour les premières piqûres. Le plan mis en place par le groupe coopératif landais prévoit de vacciner entre 60 et 80 000 canards par semaine à partir du 1ᵉʳ octobre.

Deux équipes composées d'un vaccinateur et de deux attrapeurs vont se déplacer, chaque semaine, dans les élevages des 300 éleveurs de canards, adhérents du groupe Maïsadour dans le Sud-ouest dont la moitié sont landais.

La première dose de ce vaccin contre la grippe aviaire sera administrée sur des canetons de 10 jours, dans les exploitations. La seconde devra être injectée 18 jours plus tard. L'objectif est de vacciner entre 800 et 1000 animaux par heure.

La Chalosse et le Tursan en premier

Les premiers élevages qui bénéficieront du vaccin sont ceux situés dans les zones dites sensibles, parce qu'il y a une forte densité de canards ou qu'il s'agit d'une zone de passage d'oiseaux migrateurs. La Chalosse et le Tursan sont donc prioritaires. Les exploitations situées autour des couvoirs feront aussi partie des premières à bénéficier du vaccin.

Cela permettra de protéger les canards reproducteurs.

L'État français a commandé 80 millions de doses de vaccin au laboratoire allemand Boehringer Ingheleim. Maïsadour devrait en recevoir 6 millions, de quoi vacciner les 3 millions de canards produits par ses éleveurs chaque année.

Pour rassurer les partenaires commerciaux européens, un système de traçabilité est mis en place, sous la responsabilité des services de l'Etat. Les canards vaccinés seront recensés et surveillés à travers des tests PCR pour déterminer ou non la présence du virus.

La campagne est financée à hauteur de 85% par l'Etat. Les 15% restants devraient revenir à la charge de l'éleveur et se répercuter sur le prix du foie gras, magrets, autres confits.