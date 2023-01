Grippe aviaire : le marché de Saint-Août en souffrance

Trois foyers de grippe aviaire ont été découverts en une semaine dans l'Indre : des cygnes contaminés à Saint-Michel-en-Brenne, une oie sauvage porteuse du virus retrouvée morte à Dun-le-Poëlier, et une basse-cour de canards chez un particulier touchée à Poulaines. Une succession de cas qui a des conséquences pour les particuliers et les éleveurs professionnels qui se trouvent à proximité des foyers. Mais aussi pour le marché de volailles de Saint-Août, et ses fameuses volailles vivantes, interdites pour le moment. Résultat : la fréquentation est en baisse.

La fréquentation en baisse

"C'est la deuxième année consécutive qu'on est touchés par cette épidémie de grippe aviaire. Et on doit dire qu'à chaque fois le marché y laisse quelques plumes. On fait tout ce qu'il faut pour le remonter à la réouverture [pour la volaille vivante], dans les beaux jours, mais c'est vrai qu'à chaque fois on y laisse des plumes" déplore Jules Michaud, co-président de l'association pour la promotion du marché de Saint-Août.

Ce marché qui se déroule tous les mardis existe depuis 1924, il va donc bientôt fêter son centenaire, mais pour le moment, difficile d'avoir le cœur à la fête, tant les allées sont clairsemées. Habituellement, elles sont bien remplies à la veille des fêtes de fin d'année, en particulier pour le marché de Noël : "Sur le Foirail où il y a avait les animaux, habituellement c'était noir de monde (...) il se vendait jusqu'à 1 000 dindes ! Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour un village de 800 habitants, il y avait 1 000 dindes qui se vendaient. Et là pas une volaille le jour du marché de Noël, c'est une tragédie pour nous, c'est une catastrophe" explique Jules Michaud.

Des particuliers plus hésitants

Le co-président de l'association pour la promotion du marché de Saint-Août craint que l'épizootie actuelle rende plus frileux les acheteurs potentiels de volaille vivante : "On se rend compte que devant tout ce tapage qui est fait sur la grippe aviaire, les multiples foyers qu'il y a dans le département, pour en avoir discuté mardi dernier encore sur le marché, les gens sont de plus en plus réticents à prendre des volailles. Si réouverture il y a - je l'espère bien - d'ici le Printemps, je m'inquiètes que les acheteurs habituels manquent à l'appel et soient réticents à reprendre des volailles, de peur de les revoir confinées l'hiver prochain ou avant ça".

Autre inquiétude pour Jules Michaud : que ces épisodes se reproduisent désormais tous les ans, au moment des migrations. Les conséquences pour le marché de Saint-Août pourraient être bien lourdes. Au delà des acheteurs, le marché a aussi perdu l'un de ses éleveurs professionnels. Cela faisait plus de 20 ans qu'il venait. Il a du confiner ses volailles en 2021 pendant plus de quatre mois, sans pouvoir les sortir et les commercialiser. Une perte financière malgré les aides de l'État. Cet éleveur a décidé de jeter l'éponge.