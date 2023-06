Grippe aviaire : le ministère de l'Agriculture maintient un début de vaccination en octobre

Marc Fesneau a confirmé ce lundi le calendrier déjà annoncé : à savoir un début de vaccination contre la grippe aviaire à l'automne. "Je le répète, en octobre nous serons en capacité de vacciner", a précisé le ministre de l'Agriculture, en marge d'un déplacement à Salleboeuf, en Gironde sur le thème du vignoble. "J'entends parfaitement la désespérance. Si on peut gagner un peu de temps on le fera, mais dire aujourd'hui, comme auparavant pour le vaccin contre la Covid-19, qu'on peut raccourcir les calendriers ce n'est pas sérieux", a repris Marc Fesneau, listant les processus de validation, de fabrication, de déploiement et de stockage du vaccin, à mettre en place avant de lancer la campagne "en bon ordre".

ⓘ Publicité

Fin mai, les chambres d'agriculture de quatre départements du Sud-Ouest ainsi que les interprofessions du foie gras et de volailles maigres de la région, avaient réclamé le déploiement du vaccin plus tôt, à l'été, pour assurer la "survie" des élevages. La grippe aviaire circule à nouveau dans des élevages du Sud-Ouest dépuis le début du mois de mai. 81 élevages étaient touchés fin mai, principalement dans le Gers. Des cas ont également été repérés dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

Le 25 mai, le ministère de l'Agriculture faisait savoir que le vaccin contre la grippe aviaire destiné aux canards, fabriqué par Ceva Santé animale, basé à Libourne en Gironde était considéré comme efficace, après un an d'expérimentation. Un autre vaccin, celui du laboratoire allemand Boehringer, a reçu le même avis. Le ministère parlait de "résultats favorables [qui] apportent des garanties suffisantes pour lancer une campagne de vaccination dès l’automne 2023".

loading