Grippe aviaire : le ministre de l'Agriculture, dans les Landes ce vendredi, invité de France Bleu Gascogne

Le ministre de l'Agriculture est attendu dans les Landes ce vendredi. Julien Denormandie va rencontrer les éleveurs de canards et de volailles en proie à la grippe aviaire. Il est invité de France Bleu Gascogne ce vendredi entre 7h15 et 7h30.

Alors que les foyers d'influenza aviaire se multiplient, que la situation semble incontrôlable et que la FDSEA demande un vide sanitaire pour les palmipèdes dans tout le département des Landes, le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie sera sur place ce vendredi.

Depuis début décembre, et la découverte d'un premier foyer dans un élevage de Bénesse-Maremne, la situation ne cesse de se dégrader. Ce mercredi, sur France Info, le ministre de l'Agriculture faisait état d'environ 60 foyers déclarés dans les Landes.

La directrice du Cifog, l'interprofession du foie gras, estimait ce jeudi le nombre de cas confirmés en France à "une centaine". Ils sont principalement situés dans des élevages des Landes, mais aussi du Gers et des Pyrénées-Atlantiques. Depuis le début de l'épizootie, début décembre, des cas ont été déclarés et confirmés en Corse, les Yvelines, la Vendée, les Deux-Sèvres et les Hautes-Pyrénées ont également abrité des cas.