Grippe aviaire: le ministre de l'Agriculture sera dans les Landes ce vendredi

Le ministre de l'Agriculture sera dans les Landes ce vendredi 7 janvier 2022. Julien Denormandie doit rencontrer les professionnels de la filière palmipèdes et volailles. Ces derniers sont confrontés une nouvelle fois à un épisode de grippe aviaire. Il s'agit du quatrième en six ans.

"C'est une visite de soutien" explique-t-on au Ministère de l'Agriculture. Un an après sa venue à Mont-de-Marsan, Julien Denormandie revient dans les Landes. Toujours dans un contexte de grippe aviaire. Mais le ministère évoque une "situation incomparable" à celle de l'an dernier. Le ministre doit rencontre ce vendredi après-midi les professionnels de la filière canards et poulets. "Comme l'année dernière, l'Etat est à leurs côtés" martèle la communication du ministère.

A ce jour, le virus de l'influenza aviaire a été identifié dans 24 élevages landais. Au 4 janvier, d'après les chiffres donnés par la préfecture des Landes, près de 75 000 palmipèdes et de 80 000 volailles ont été abattus au sein des exploitations landaises. Le département a connu son premier foyer d'influenza aviaire le 17 décembre dernier à Hastingues. Aujourd'hui les foyers se concentrent "dans une dizaine de communes, réparties entre Cazalis et Samadet, dans un ensemble limitrophe des Pyrénées-Atlantiques et du Gers", d'après un communiqué de la préfecture.

Ce jeudi 6 janvier, une trentaine de communes landaises se trouve en zone de protection. Ce qui implique un dépeuplement préventif de tous les élevages présents dans cette zone. Pour accélérer l'abattage et "agir rapidement", une plateforme sera opérationnelle à partir de ce vendredi 7 janvier qui permettra d'augmenter les capacités d'abattage. Cette plateforme doit être installée à Hagetmau. Seuls les animaux testés négatifs au H5N1 avant transport seront envoyés vers cette plateforme. Concernant les élevages testés positifs ou suspectés d'être contaminés, l'abattage se fait sur le site de l'éleveur.

Le ministère de l'Agriculture se montre rassurant. La situation actuelle n'est pas comparable à celle de l'an dernier. "Il y a des zones stabilisées et des zones qui évoluent encore mais la situation est sous contrôle. Le ministre vient pour rencontrer et soutenir la filière".