Grippe aviaire : le périmètre de sécurité est élargi dans la Meuse et en Meurthe-et-Moselle

Les autorités évoquent une "extension préoccupante" des cas de grippe aviaire dans la Meuse et la Meurthe-et-Moselle. Le périmètre de sécurité et d'interdiction de certaines activités, pour éviter la transmission du virus aux élevages domestiques, est étendue au secteur de la Woëvre, c'est à dire le Nord-Ouest de la Meuse et le Nord-Est. pour une zone allant de Toul à Chambley-Bussières.

Dans un communiqué conjoint, les préfecture de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle rappellent que le virus n'est pas transmissible à l'homme mais qu'il peut le diffuser par moyens matériels et que la consommation de viande, foie gras et œufs "ne présente aucun risque pour l'Homme". La grippe aviaire est "hautement pathogène et contagieuse pour les oiseaux" expliquent les autorités, "la découverte d'oiseaux morts doit être signalées à la direction départementale en charge de la protection des populations du département concerné."

Pour le moment, aucun élevage commercial n'a été touché par le virus dans les deux départements, mais la découverte d'un important foyer dans un élevage du Nord alerte les autorités.

Les mesures

Les élevages commerciaux sont mis à l'abri, les basses-cours sont recensées et strictement cloitrées.

Les élevages sont mis sous surveillance renforcée, les règles de biosécurité y sont rigoureusement appliquées.

Les mouvements dans les élevages commerciaux et les basses-cours sont maîtrisés.

La chasse au gibier à plume est strictement interdite. La chasse au gibier à poil peut faire l'objet d'une dérogation sous réserve d'une sensibilisation aux règles de biosécurité.

La pêche est interdite sur les plans d'eau. La pêche sur les cours d'eau peut faire l'objet d'une dérogation sous réserve d'une sensibilisation aux règles de biosécurité.

Les activités lacustres et les activités de loisirs en pleine nature et en dehors des chemins forestiers ou ruraux sont interdites. Cette interdiction est également en vigueur sur les chemins qui bordent des cours d'eau, des canaux et des plans d'eau.

Les zones et communes concernées

Ces mesures étaient déjà appliquées dans un rayon de 5 kilomètres autour du lac de Madine, de l'étang de Lachaussée et ses étangs périphériques, l'étang du Haut-Fourneau, les étangs de la forêt domaniale de la Reine. Voici la liste et les zones concernées par l'élargissement de ce périmètre.