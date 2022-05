Grippe aviaire : le prix des œufs et de la volaille va augmenter

On assiste à un début de pénurie de canard en Occitanie, conséquence de la grippe aviaire qui sévit dans les élevages du Sud-Ouest. Il faut s'attendre à des hausses de prix concernant la volaille et les œufs dans les mois à venir.

On commence à assister à une pénurie de canard dans plusieurs restaurants, il n'y a plus de foie gras ou de magret à la carte. En cause : la grippe aviaire qui fait des ravages dans les élevages de volaille. Seize millions de volailles ont été abattues depuis novembre en France. Etienne Sassay, directeur de "Produit sur son 31", une association créée par la chambre d'agriculture de Haute-Garonne pour faciliter la commercialisation de produits locaux était l'invité de France Bleu Occitanie ce mercredi matin.

Vous disposez d'une plateforme logistique au MIN , Marché d'Intérêt national de Toulouse, cette pénurie de volailles est de quelle ampleur ?

Je travaille avec des éleveurs qui ont des exploitations petites à moyennes. Il y a des pénuries sur les canetons, les volailles, les canards, parce que le temps d'élevage est long. Les éleveurs font face à de grosses difficultés pour continuer à abattre, avec des conditions sanitaires qui sont renforcées. Les pénuries seront renforcées dans les prochains mois.

Et il faut s'attendre à une hausse des prix ?

Oui, en lien avec le prix d'achat des poussins et des cannetons qui augmente. Le prix des céréales est aussi en hausse, et c'est l'alimentation des volailles. Après l'été, on n'a pas de visibilité. Ça touche aussi les éleveurs de poulets et les œufs. Le kilo de canard a augmenté de 2 euros à peu près. Dans les prochaines semaines, ce sera plus que ça.

Le prix des œufs a augmenté de 7% en un an et il pourrait encore augmenter de dix à vingt centimes d'euros cet été ?

Oui, c'est fort probable.Le prix de la nourriture des poules a augmenté et on manque de poules. La filière va se remettre en route mais ça va prendre un du temps. On pense que les gros faiseurs vont d'abord agrémenter les filières intégrées qui font des plus gros volumes, ils sont plus rentables. Il faudra plusieurs années peut-être pour revenir à une production normale.

Et les restaurateurs, est-ce qu'ils changent de fournisseurs, quand on leur dit qu'on ne pourra pas leur livrer de foie gras, de magret ?

Aujourd'hui, il y a un certain nombre de clients qui viennent nous rencontrer en nous demandant si on a encore de la marchandise. La difficulté, c'est de dire oui sans savoir s'ils vont s'engager dans la durée. On a eu le Covid-19, les clients sont partis mais un certain nombre sont revenus vers nous après la crise sanitaire. Donc il faut que les clients s'engagent sur un volume de commandes dans la durée, parce qu'on ne peut pas mettre en place de la marchandise pour eux et perdre ces marchés par la suite.

La hausse des prix est aussi liée au cours des céréales qui a augmenté à cause de la guerre en Ukraine. Hier, je discutais avec une productrice de volailles qui me disait que les coûts intrinsèques de la production de volaille ont augmenté. Donc la volaille n'est plus valorisée.

Il vaut presque mieux vendre nos céréales au cours mondial que d'élever les poulets. Donc, il y a quand même des questions qui se posent sur la rentabilité des structures, à cause de l'ensemble des coûts qui ont augmenté.