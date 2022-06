Grippe aviaire : le repeuplement vient de commencer dans les Deux-Sèvres

Le repeuplement des élevages de volailles a commencé cette semaine dans les Deux-Sèvres. La crise de la grippe aviaire est sans précédent dans le département cette année. Trois millions de volailles ont été abattues entre les foyers d'animaux malades, 57 au total, et les abattages préventifs. "Le repeuplement commence très progressivement parce que nous constatons depuis à peu près un mois l'absence de nouveaux foyers", explique Emmanuelle Dubée, préfète des Deux-Sèvres.

Les zones les moins touchées repeuplées en premier

Les opérations vont s'étaler sur plusieurs semaines. Le département a été découpé en plusieurs zones. Le repeuplement commence par les zones les moins concernées par l'épidémie, celles qui ont eu le moins de foyers. "Pour caricaturer on va du sud-est vers le nord-ouest du département", précise la préfète qui indique que "chaque éleveur est responsable de procéder au nettoyage et à la désinfection de ses bâtiments pour que l'épidémie ne redémarre pas".

Le repeuplement dépend aussi des espèces de volailles. "Il n'y a pas de difficultés particulières sur les poules mais ça peut être un peu plus compliqué s'agissant des élevages de canards où malheureusement une partie des couvoirs ont été concernés et la capacité à produire de nouveau petits canards est un peu plus faible que pour les poussins", détaille Emmanuelle Dubée.

Quelles aides pour les éleveurs ?

Au total, environ 280 élevages ont été touchés par les abattages, soit à cause de cas, soit en raison des abattages préventifs. Concernant les aides, certaines ont été versées, d'autres pas encore. "Il y a trois types d'aide. Une liée directement aux mesures sanitaires, les 2/3 des élevages concernés ont déjà touché ces aides. Il y a aussi des aides sur les activités partielles qui concernent les entreprises de la filière, jusqu'à celle qui faisait du transport de volailles. Ces aides-là aussi sont déjà versées. En revanche là où les éleveurs sont encore en attente se sont sur les aides économiques. Pendant une période il n'y a pas eu de revenus d'activité puisqu'il n'y avait pas de volailles dans les bâtiments. Le détail du dispositif est encore en discussion au niveau national", développe la préfète.

J'espère que nous arriverons ensemble à faire que des crises de cette ampleur ne touchent plus les élevages français

La question se pose également maintenant des leçons à tirer. "On est encore probablement un peu dans la crise. Nous sommes toujours en attente des propositions de la filière pour éviter à l'avenir ce genre de crise", indique Emmanuelle Dubée. "On attend des travaux sur la vaccination, peut-être des organisations différentes au sein des élevages, de la filière. J'ai confiance que les acteurs ne vont pas recommencer exactement de la même façon car eux-mêmes ont été très marqués par la crise".