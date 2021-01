Grippe aviaire : le spectre d'un troisième vide sanitaire dans les Landes

Va-t-on vers un troisième vide sanitaire ? Face à la propagation des cas d'influenza aviaire dans les Landes, la question se pose. A ce jour, on compte 49 foyers et une trentaine de suspicion. 140 000 canards ont déjà été abattus. Il y en aura d'autres prévient le ministère de l'Agriculture.

49 foyers. Une trentaine de suspicions. 140 000 canards abattus. Le virus de l'influenza aviaire continue de se propager dans les Landes, d'ouest en est. Ce mardi après-midi, le ministère de l'Agriculture a prévenu. Il y aura d'autres abattages. "Si la propagation du virus continue, il faudra qu'on prenne des mesures encore plus drastiques" a ainsi déclaré le chef des services vétérinaires et directeur général adjoint de l'alimentation. De leurs côtés, les services vétérinaires des Landes évoquent "un virus très agressif".

Je préférerais le terme vigilance et mobilisation à celui d’inquiétude. Franck Hourmat de la DDCSPP

C'est ce mercredi que l'ANSES, agence de sécurité sanitaire, remet son avis au ministre de l'Agriculture concernant la stratégie de prévention mise en place pour contenir l'influenza aviaire dans les Landes notamment. Un rapport très attendu qui confirmera la stratégie actuelle ou la fera évoluer. La décision du ministre devrait ensuite être connue très rapidement. En attendant, les abattages préventifs et curatifs se poursuivent. "Depuis une semaine, nous avons une évolution de la stratégie", explique Franck Hourmat, directeur de la DDCSPP des Landes. "Compte tenu de l’évolution, en accord avec la profession, nous avons mobilisé deux abattoirs qui travaillent sur de l’abattage préventif. Au niveau des abattoirs, on a atteint les 70.000 animaux abattus dans ce cadre-là. Sur les chantiers qui sont conduits dans les exploitations, qui sont essentiellement des foyers, on vient au secours des exploitants qui nous appellent et qui constatent une mortalité très forte et très rapide. On peut estimer que c’est à peu près un volume équivalent."

Quelle stratégie pour les jours à venir ?

La filière devrait être fixée très vite avec l'avis de l'ANSES. Mais pour Serge Mora, président du syndicat agricole, le Modef, et éleveur en Chalosse, la mise en place d’un vide sanitaire contre la grippe aviaire est “inévitable”.

“Bien sûr qu’on est obligé de faire un vide sanitaire, bien sûr !”. Il poursuit : "On n’a pas une bataille de retard, on a une guerre. Je suis écœuré." Lui-même a repéré l’influenza aviaire dans son élevage de 660 canetons jeudi 31 décembre. Le lendemain, le 1er janvier, deux oiseaux étaient malades. Deux jours après, samedi 2 janvier, deux étaient morts, le dimanche il en comptait 50 et lundi 4 janvier, le bilan de l’éleveur était monté à 117 canards morts.

200.000 canards abattus, 400.000 en passe de l'être

Mais la reconnaissance officielle d’un foyer d’influenza aviaire prend du temps, trop de temps aux yeux de Serge Mora. “Ça va partir à Ploufragan dans les Côtes d’Armor pour confirmer que c’est bien du H5N8. Vendredi, l’administration va dire : «Ah, il y a un nouveau foyer, il va falloir le dépeupler». Et on va peut-être le dépeupler samedi ou dimanche. On a dix jours de retard à chaque fois” se désole l’éleveur. “On n’aurait pas eu toutes ces longueurs procédurales administratives françaises, samedi matin on appelait le véto, on attrapait les canards, on faisait l’injection létale, une heure après les 660 canards étaient rayés. C’était un foyer de moins, une propagation de moins.” Serge Mora se prépare donc à vivre un troisième vide sanitaire en cinq ans. “On va passer une année blanche encore”.

Avec le vide sanitaire, l'activité des élevages d'une zone définie par les autorités est suspendue et tous les oiseaux abattus. En 2017, un vide sanitaire avait été imposé dans les élevages de palmipèdes de plus d'un millier de communes de cinq départements du Sud-Ouest (les Landes, la Haute-Garonne, le Gers, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées). Cette mesure avait déjà été prise l'année d'avant.

Le dernier bilan du ministère de l'Agriculture fait état de 61 foyers d'influenza aviaire hautement pathogène en France. 61 dont 49 dans les Landes. Plus de 200.000 canards ont déjà été abattus en France pour endiguer la progression de la grippe aviaire dans les élevages. "Il en reste à peu près 400.000 à abattre" préventivement (principalement dans le sud ouest), un "nombre susceptible d'évoluer" prévient le ministère de l'Agriculture.