Grippe aviaire : le syndicat ELB s'oppose d'avance aux abattages préventifs de canards sains

Le spectre de 2017 plane aux dessus des éleveurs de canards. Il y a quatre ans , un épisode de grippe aviaire sévissait dans le Sud-Ouest et n'avait pas épargné le Pays Basque. Depuis décembre dernier, un nouvel épisode frappe la région, et l'épidémie est aux portes du Pays Basque. Un cas suspect a en effet été détecté à Lichos.

Ce lundi, le syndicat Euskal Herriko Laborarien Batasuna (ELB) Confédération Paysanne du Pays basque a tenu un point pour réaffirmer son opposition à l'abattage préventif de canards sains. Déjà à l'époque, le syndicat avait milité, et avait soutenu les agriculteurs qui souhaitaient empêcher le recours à l'abattage de leurs animaux si leurs bêtes testées étaient en bonne santé.

"Depuis 2017, rien n'a changé, c'est exactement la même chose qui se produit, on est entre dépités et en colère", déplore Cathy Chabalgoity, éleveuse de canards Kriaxera à Barcus.

Le syndicat ELB continue de pointer du doigt l'industrialisation de la filière et du transport des animaux qui propagent la maladie. Pour le porte parole du syndicat, Panpi Sainte-Marie, il faut que l'administration "apprenne de ses erreurs et mette tous les acteurs autour d'une table et qu'on analyse pourquoi depuis 20 ans on a toutes ces crises".

De son côté, la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles, syndicat agricole majoritaire du département s'en remet quant "aux faits". Pour Franck Laborde son représentant dans les Pyrénées Atlantiques, cette nouvelle grippe sanitaire est bel et bien "le fait de la faune sauvage".