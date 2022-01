Grippe aviaire : le vaccin est-il la solution miracle espérée par les éleveurs ?

L'épidémie de grippe aviaire continue de se propager dans les Landes, le Gers et les Pyrénées-Atlantiques. Vendredi 14 janvier, 110 foyers étaient officiellement recensés dans le sud ouest du département landais et en Chalosse. Mais des suspicions de cas étaient aussi annoncées dans le nord des Landes, à Cachen, et dans le sud-est, à Saint-Geours-de-Maremne, deux zones qui étaient jusqu'alors épargnées.

D'où cette question : comment faire pour stopper ce virus qui continue, année après année, de s'attaquer aux élevages du Sud-Ouest ? Pour certains, la réponse est claire, il faut vacciner.

"On n'a plus que cet espoir"

"On est complètement désespérés, donc on n'a plus que cet espoir", lâche Hervé Dupouy. Il est éleveur à Castelneu-Tursan et il s'occupe de la section palmipède à la FDSEA. Pour lui, "on a des exploitations qui sont tellement imbriquées les unes dans les autres, sur un territoire avec beaucoup de canards, qu'on n'arrive plus à maîtriser ce virus", décrit-il. D'autant qu'"on commence à avoir tout essayé et on n'y arrive pas donc la seule solution en notre possession, c'est la vaccination".

Malheureusement, "si c'était la solution miracle, elle aurait déjà été mise en œuvre", tempère Jean-Luc Guérin. Ce professeur à l'école nationale vétérinaire à Toulouse est responsable de la chaire de biosécurité aviaire. Il concède que la vaccination est, selon lui, un outil intéressant. "Mais c'est un outil qui est très délicat à manier", ajoute-t-il, "parce qu'on sait très bien que les virus influenza sont des virus qui évoluent beaucoup, donc qui peuvent poser des problèmes d'échappement à la réponse vaccinale".

Si c'était la solution miracle, elle aurait déjà été mise en œuvre. – Jean-Luc Guérin, spécialiste de la grippe aviaire

Si une vaccination est mise en place, ce ne sera pas pour autant le synonyme d'une liberté absolue pour les animaux et la fin des ennuis pour les éleveurs. "Il faudra en permanence surveiller les animaux, pour s'assurer qu'on n'a pas de circulation silencieuse de virus, qui pourrait à terme devenir plus dangereux pour l'animal mais aussi pour l'homme", prévient Jean-Luc Guérin.

Pas une seule solution, mais une combinaison de solutions

"Je ne pense pas qu'on ait une seule solution, je pense que l'on va être obligés d'avoir une combinaison de solutions", conclut le spécialiste de la grippe aviaire. "Aucune solution prise isolément ne permet de contrôler cette maladie. Donc c'est la combinaison d'une série de solutions, incluant peut-être la vaccination, qui va nous permettre de passer ce cap", espère-t-il. Mais, prévient Jean-Luc Guérin, "cela ne pourra se faire que si les socles que sont la biosécurité et la surveillance, sont respectés."

Le gouvernement a autorisé le test de deux vaccins, un vaccin allemand et un autre élaboré dans un laboratoire de Libourne, en Gironde. L'expérimentation sera mise en place d'ici quelques semaines dans plusieurs élevages, notamment dans les Landes. Rien ne sera envisagé avant le retour des résultats.