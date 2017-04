Grippe aviaire: le vide sanitaire commencera le 17 avril

On connait depuis ce dimanche le détail du vide sanitaire, il va durer 6 semaines, entre le 17 avril et le 29 mai.

Il y aura bien un vide sanitaire pour éradiquer l'épidémie de grippe aviaire. Le ministre de l'agriculture Stéphane Le Foll l'avait déjà évoqué au mois de février, et on connait depuis hier le calendrier exact: six semaines de vide sanitaire entre le 17 avril et le 18 mai. Cela concerne cinq départements: les Pyrénées-Atlantiques, Les Hautes-Pyrénées, le Gers, les Landes et la Haute-Garonne.

320 communes dans les Pyrénées-Atlantiques

Chez nous, 320 communes seront soumises au vide sanitaire: les communes qui se trouvent déjà en zone d'abattage préventif, et celles qui sont dans un rayon de 10 km autour des foyers de grippe aviaire.

Ce vide sanitaire va suivre les mêmes règles que celui de l'an dernier, même durée, même protocole, c'est à dire aucun animal dans les exploitations pendant six semaine, et un nettoyage complet des élevages. Comme l'an dernier pour reprendre la production les éleveurs devront montrer patte blanche et certifier que leurs exploitations respectent toutes les normes de bio sécurité. Il y aura aussi des dépistages pratiqués sur les canards.

On ne connaîtra que jeudi la liste exacte des communes concernées. Le Ministère de l'agriculture la publiera ICI.