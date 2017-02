Grippe aviaire : les agriculteurs pris au piège des crédits financiers

C'est l'une des conséquences de la crise de la grippe aviaire : des agriculteurs ne travaillent plus depuis plusieurs semaines. Aucune rentrée d'argent, mais les prélèvements bancaires courent toujours. Certaines banques refusent les reports de crédits.

C'est l'une des conséquences de la crise de la grippe aviaire : des centaines d'agriculteurs se retrouvent aujourd'hui en difficulté à ne pas pouvoir rembourser les crédits contractés auprès de leurs banques. Ils sont pris à la gorge financièrement. C'est le cas d'Isabelle Daugreilh à Montgaillard (Landes) près de Saint-Sever.

Sur son exploitation, la vice-présidente nationale du MODEF gave 30 000 canards par an. En ce moment l'exploitation est désespérément vide. Les derniers canards sont partis à l'abattage le 13 décembre dernier, et depuis aucun autre palmipède n'a pu entrer dans la zone.

2 500 euros de crédits prélevés chaque mois

L'agricultrice a souscrit deux emprunts depuis 2015 pour se mettre aux normes sanitaires pour la somme de 175 000 euros en tout. Lors de la première crise de la grippe aviaire l'an dernier, sa banque (Banque populaire) lui a accordé un report des prélèvements de six mois, mais cette année, elle ne veut rien entendre. "J'ai des prélèvements de 2 500 euros par mois qui continuent à courir", explique l'agricultrice.

L'agricultrice a emprunté 175 000 euros pour se mettre aux normes sanitaires © Radio France - Nelly Assénat

Dès le début de la crise en décembre, l'agricultrice a compris qu'elle ne saurait pas quand elle pourrait reprendre le travail. Elle a contacté son banquier pour demander des reports de prélèvements, en vain. Avec toutes les dettes en cours son compte bancaire affiche désormais un découvert de 50 000 euros.

On a eu dans le passé des problèmes de trésoreries comme tout le monde, mais jamais comme aujourd'hui.

La banque lui a fait une seule proposition : lui faire une avance sur les subventions de la PAC (10 000 euros) qu'elle doit toucher en fin d'année. L'agricultrice a refusé car cet argent (qui ne couvrirait pas toutes ses dettes) doit lui servir à planter du maïs, la seule chose qui lui reste sur son exploitation.

La Banque Populaire que nous avons contactée reconnaît qu'elle n'est pas favorable aux reports de crédits : "C'est une fausse bonne solution", selon Thierry Hière, responsable du marché agricole à la banque Populaire Aquitaine centre-Atlantique basée à Bordeaux.

Cette année, notre intervention consiste à faire une avance sur les indemnisations. —Thierry Hière, Banque Populaire

"Cette année les éleveurs qui ont subi un abattage de leurs animaux vont être indemnisés", explique Thierry Hière. "Notre intervention consiste à faire une avance sur les indemnisations".

Encore faut-il être concerné par ces indemnisations, ce qui n'est pas le cas de cette agricultrice-gaveuse car elle n'a pas subi d'abattage préventif. Sa commune a été placée en zone rouge quelques heures après le départ des derniers animaux. Aujourd'hui l 'exploitation est pénalisée car aucun animal ne peut y être élevé à cause des mesures de précaution.

Isabelle Daugreilh sera peut-être indemnisée un jour sur sa perte d'exploitation (l'argent perdu car elle n'a rien produit), mais sur ces dossiers là, l'Etat n'a encore rien annoncé... donc aucune avance financière n'est possible.

Dans ces cas particuliers, la Banque Populaire conseille de se rapprocher de son conseiller clientèle. C'est ce qu'a fait l'agricultrice de Montgaillard. Sa nouvelle conseillère est venue la rencontrer à domicile il y a quelques semaines, mais depuis, elle n'a plus aucune nouvelles. Elle a aussi été reçue une fois par le directeur de l'agence de Mont-de-Marsan, ce qui n'a rien donné.

Stéphane Le Foll dans les Landes ce mardi

Stéphane le Foll, le ministre de l'Agriculture, est en déplacement dans les Landes ce mardi après-midi, pour évoquer la gestion de la crise de la grippe aviaire. Il vient annoncer de nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du virus.

Le ministre doit rencontrer les représentants de la filière avicole, les organisations professionnelles agricoles et les élus des départements du Gers, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes Pyrénées, avant de tenir une conférence de presse en fin d'après-midi à la Chambre de commerce et d’industrie de Mont-de-Marsan.

Selon le dernier bilan du ministère, les Landes reste le département le plus touché par le virus avec 151 cas détectés , loin devant le Gers 94 cas.