Grippe aviaire : les canards évitent l'euthanasie dans le Lot-et-Garonne

Même si la présence de la grippe aviaire a été confirmée dans un élevage du Lot-et-Garonne, les 12.000 canards ne seront finalement pas abattus, annonce la chambre d'agriculture du département. La souche du virus est très faiblement pathogène.

Ce n'était pas un fausse alerte, mais presque. Si l'apparition d'un cas de grippe aviaire le week-end dernier dans le Lot-et-Garonne à Monbahus a fait craindre le pire aux éleveurs de canards de toute la région, les nouvelles sont depuis très rassurantes. La souche de grippe aviaire est très faiblement pathogène et les autorités ont décidé de ne pas abattre les 12.000 canards concernés, selon la chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne.

Les canards seront envoyés, comme prévu initialement, dans des salles de gavage. Et leur viande sera ensuite commercialisée.

Un simple rhume

Si la souche détectée à Monhabus (entre Marmande et Villeneuve-sur-Lot) est dite "faiblement pathogène" c'est parce qu'elle ne provoque aucune mortalité chez les canards. "Un simple rhume" déclare même Serge Bousquet-Cassagne, le président de la chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne. Cette souche, H5N3, est par ailleurs faiblement contagieuse et ne représente aucun danger pour l'homme. En clair, elle n'a rien à voir avec la grippe aviaire de l'an dernier - de type H5N8 - qui avait décimé les élevages du Sud-Ouest et plongé la filière dans la crise.

Cette fois-ci les autorités ont donc considéré que cette souche de grippe aviaire ne représentait aucun danger et qu'abattre les canards serait démesuré. "C'est une décision intelligente" salue, dans les Landes, Serge Mora, le représentant du syndicat agricole Modef.