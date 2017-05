Grippe aviaire: les canetons arrivent progressivement dans les élevages landais

Ce lundi, c'est la fin du vide sanitaire. Ça veut dire que les 1.300 élevages du département peuvent reprendre la production de palmipèdes. Les éleveurs de canards attendent maintenant les canetons mais tout le monde ne sera pas servi en même temps.

Après un mois et demi de vide sanitaire, les éleveurs vont pouvoir redémarrer la production de canards. A partir de ce lundi, les exploitations peuvent se remplir de nouveaux canetons. Mais il n'y en aura pas partout dès le 29 mai. Plusieurs exploitations vont reprendre dans une semaine parfois dans deux semaines. "Peu de monde va reprendre ce lundi, ce sera une reprise progressive mais ça on s'y attendait" selon Eric Lafuente, directeur de la Chambre d'Agriculture des Landes. Suivant le groupement auquel appartient l'éleveur, un calendrier a été mis en place dans le but de remettre en route, la filière palmipède.

Serge Junca, éleveur à Classun est prêt mais il ne reprendra que le 13 juin prochain.

C'est le groupement pour lequel il travaille qui a défini sa date de reprise pour ses éleveurs. "Ce n'est pas un problème" pour Serge Junca. Il doit recevoir 21.000 canards. "Ce n'est pas cette reprise 15 jours après la fin du vide sanitaire qui me fait peur, c'est tout le reste, (...), qu'on impose un confinement à ceux de plus de 3.200 canards et pas pour les petits producteurs de moins de 3000 canards."

C'est le cas du voisin de Serge Junca, il ne confinera pas en hiver prochain. De son côté, l'éleveur de Classun a dû faire des travaux pour répondre aux nouvelles normes sanitaires pour les canards. Il a dû construire des poussinières et deux bâtiments de 500 mètres carrés pour le confinement, le coût est de 300 000 euros avec les aides promises par le gouvernement. Des aides qu'il n'a toujours pas reçues, comme celles de l'an dernier. Une situation qui concerne, encore, beaucoup d'éleveurs.

La suite ? Serge Junca est très pessimiste : "Malgré toutes les mesures que l'on prend. ce ne sera pas suffisant ". Sa crainte maintenant, c'est que cet hiver, la grippe aviaire soit de retour, pour la troisième fois.