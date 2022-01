Grippe aviaire : les Deux-Sèvres en manque de vétérinaires, "un risque" selon l'Ordre national

En seulement 5 ans, Les Deux-Sèvres ont perdu plus de 30% de vétérinaire pouvant travailler avec les élevages alors que la grippe aviaire touche de plus en plus de départements voisins. Pour le moment, aucun cas n'a été détecté dans le Poitou.

En seulement 5 ans, les Deux-Sèvres ont perdu plus de 30% de vétérinaire pouvant travailler avec les élevages alors que la grippe aviaire touche de plus en plus de départements voisins. Pour le moment, aucun cas n'a été détecté dans le Poitou. Comme l'an dernier, les étudiants vétérinaires pourront être mobilisés jusqu'au 31 mai dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire, selon un arrêté du ministère de l'Agriculture.

"Quand tout va bien, ces filières sont organisées et il y a suffisamment de vétérinaire sur le terrain pour répondre à la demande en cas de pathologies ou autre", explique Matthieu Mourou, président de l'Ordre des Vétérinaires en Nouvelle Aquitaine. "Par contre, quand on est en situation de crise comme ça, vous avez un virus qui évolue très vite dans les élevages, il faut pouvoir essayer de le contourner le plus rapidement possible et c'est là où on a besoin de main d'œuvre", ajoute-t-il.

Les étudiants et anciens vétérinaires mobilisés

Le ministre de l'Agriculture appelle donc les étudiants à soutenir les vétérinaires en difficulté. Une situation qui s'est déjà vu par le passé. "On a des vétérinaires retraités qui sont de nouveau sollicités comme l'année dernière. Ils avaient déjà été aussi sollicités pour venir en appui et prêter main forte aux vétérinaires qui sont déjà sur le terrain. Mais je dois vous avouer que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus sympathique à réaliser", assure Matthieu Mourou, président de l'Ordre des Vétérinaires en Nouvelle Aquitaine.

