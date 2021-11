Grippe aviaire : les élevages de Côte-d'Or reconfinent leurs poules

Tous les éleveurs français de volailles doivent confiner leurs poules et leurs canards en raison d'un niveau de risque "élevé" de grippe aviaire en France. Ces derniers jours trois basses-cours contaminées ont été recensées dans les Ardennes et l'Aisne vraisemblablement en lien avec un foyer déclaré en Belgique. Si le nombre de cas est pour l'heure encore faible le gouvernement veut tuer dans l'œuf une éventuelle épidémie.

Philippe Plançon co-gérant du Gaec du Pontot à Gevrey-Chambertin élève 16.500 poules de plein air et récolte 13.000 oeufs par jour. Fini les promenades, l'éleveur est un peu dépité. "On s'interroge beaucoup, on est dans le bien-être animal, on est en plein air et on nous demande de tout reconfiner" regrette-il

Philippe et Gerard Plançon, eleveurs à Gevrey-Chambertin © Radio France - Thomas Nougaillon

La Côte-d'Or n'a jamais été confrontée directement à la grippe aviaire. Jusqu'à présent les cas les plus proches ont été dépistés il y a quelques années dans la région des Dombes dans le département de l'Ain mais notre éleveur se méfie tout de même. "Car un cas de grippe aviaire peut provoquer 20 à 30 % de mortalité, et il faut alors tout abattre. Mais est ce que le confinement évite tous les problèmes ?"

Dernière promenade avant le confinement © Radio France - Thomas Nougaillon

Gérard Plançon, le co-gérant de ce Gaec familial s'attend à voir ses poules souffrir. "Nos poules ont l'habitude de sortir, là elles vont être stressées et elles vont pondre moins d'oeufs."

La grippe aviaire est très contagieuse chez les oiseaux, mais elle ne se transmet pas à l'homme.