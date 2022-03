Grippe aviaire : les éleveurs corréziens inquiets après la découverte d'un cas tout proche dans le Lot

Sousceyrac-en-Quercy est la frontière de la Corrèze et du Cantal. C'est là que mercredi un foyer de grippe aviaire a été détecté dans un élevage. Le troisième dans ce département. Comme le veut la règle tous les palmipèdes de cet élevage ont été abattus et un périmètre de protection de 3 km a été défini ainsi qu'un périmètre de surveillance de 10km. Ce dernier empiète du coup sur la Corrèze. Même si aucun élevage de volaille n'y est présent. C'est la raison pour laquelle à ce jour aucun changement dans le protocole antigrippe aviaire n'a été acté dans le département qui en reste donc à celui mis en place le 5 novembre dernier, avec notamment le confinement des animaux.

Le virus porté par le vent du Sahara ?

Pour autant les éleveurs ne cachent pas leur inquiétude qui est montée d'un cran à cette nouvelle. Même si pour Stéphane Dignac, président de la CEPPAG, la coopérative des éleveurs de palmipèdes Corrèze Dordogne il y a encore des raisons de se croire un peu à l'abri. "On n'a pas la concentration d'élevages comme il y a dans le Lot ou la Dordogne". Emmanuel Carbonière, technicien palmipède de la Chambre d'agriculture, est moins rassuré rappelant que le vent propage le virus. "Ces derniers jours avec le vent qu'il y a eu, notamment le vent du sud venant du Sahara qui nous a amené plein de sable, le Lot étant au sud de la Corrèze, ça peut nous poser quelques problèmes".

Un mauvais coup du sort en plus

Alors la chambre d'agriculture recommande la plus grande vigilance aux éleveurs. "Quand ça se rapproche on leur demande d'être beaucoup plus vigilants, surtout ceux qui sont dans le rayon disons des 20 ou 30 km" souligne Emmanuel Carbonière. Un message reçu 5/5 par les éleveurs qui voient cependant là s'écrouler encore un peu plus leurs perspectives. "Déjà qu'avec tout ce qui se passe avec la hausse des matières premières c'était compliqué, alors si en plus on a la grippe aviaire qui arrive dans le secteur ! " lance désabusé Stéphane Dignac.