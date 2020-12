Grippe aviaire : les éleveurs de canards normands prennent des dispositions

Un troisième élevage de canards a été contaminé par la grippe aviaire ce week-end. 3 000 canards et poulets ont été abattus. Le virus touche pour le moment le sud-ouest de la France mais la Seine-Maritime et l'Eure sont placés en "risque élevé". Patrice Wattinne est éleveur et producteur de canards gras à Criquetot-sur-Longueville, commune située entre Rouen et Dieppe, à la ferme du colombier. Il a rentré ses canards, il souhaite éviter à tout prix un cas.

Dans des bâtiments ou sous des filets

Même si pour l'instant il n'y aucun cas en Normandie, les producteurs sont inquiets et prennent des dispositions. "On a des craintes quand mêmes. je fais attention, j'ai confiné mes animaux. J'ai la possibilité de les garder dans des bâtiments qui sont aérés. Les animaux sauvages, porteurs du virus, ne rentreront pas. On met de la paille tous les jours pour que ce soit confortable. Ils sont au chaud !", estime Patrice Wattinne. Ces 1 600 canards, d'habitude en plein air, sont donc à l'abris.

Ce n'est pas la première fois qu'il doit confiner. En 2016, lors des premières alertes, c'était déjà le cas. "C'est différent. Les autres années, nous étions pas sur les mêmes souches. Celle-ci est plus contagieuse". La souche H5N8 est en effet hautement pathogène.

La transmission à un seul de ses canards pourrait être lourde de conséquence. "Ce serait une catastrophe. Dès qu'il y a un cas, on abat les animaux. On cherche pas, on les euthanasie. Il y aurait un impact sur mon activité". Cette maladie n'est pas transmissible à l'Homme.