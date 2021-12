Grippe aviaire : les éleveurs de plein air dénoncent le confinement des volailles

Depuis le début du mois de novembre, les poules et les pintades de Clément sont un peu les unes sur les autres. Elles picorent dans la boue... Et l'éleveur installé à Plouay (Morbihan) se désole : "On perd le sens de notre métier."

En raison de l'épizootie de grippe aviaire, les volailles n'ont plus droit qu'à un demi mètre carré d'espace extérieur par tête, pour seulement 500 mètres carrés au total par bâtiment. Ce n'est pas suffisant selon Clément, qui ramasse tous les jours plusieurs cadavres : "On a une mortalité beaucoup plus importante en raison de la claustration, les volailles souffrent de stress et donc sont beaucoup plus agressives, elles se piquent entre elles !"

"Pour l'instant, ce sont les grands élevages qui sont touchés"

Ce stress les empêche de grossir normalement, ce occasionne une perte de revenu pour cet éleveur, qui produit chaque année 12.000 volailles. Il estime que les petits élevages devraient être épargnés par ces mesures drastiques contre la grippe aviaire : "Pour l'instant, ce sont des grands élevages qui sont touchés. On réclame des aménagements pour les fermes qui sont en autarcie : il y a moins de véhicules qui rentrent sur l'exploitation, ce qui limite les risques !"

A l'appel de la Confédération paysanne, une cinquantaine d'éleveurs ont manifesté ce lundi à Pontivy (Morbihan) contre le confinement de leurs volailles