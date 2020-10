Grippe aviaire : les éleveurs de volailles sont prêts en Brenne

Les frères Chesseron élèvent près de 5.000 poussins, poules et pintades à la ferme Plume-Cane, à Mézières-en-Brenne

Le niveau de vigilance est relevé dans les élevages de volailles face au risque de propagation de la grippe aviaire depuis ce dimanche 25 octobre 2020. Les autorités sanitaires craignent le retour du virus H5N8 en France. Deux cas ont été repérés aux Pays-Bas la semaine dernière. La Brenne est un couloir migratoire, la région est donc en zone à risque. Au total, 28 communes brennouses sont visées par ces mesures.

"On va être obligés de les renfermer"

Dans l'un des nombreux enclos de la ferme Plume-Cane à Mézières-en-Brenne, plusieurs centaines de jeunes poules noires du Berry prennent l'air. "On va être obligés de les renfermer, explique l'éleveur Boris Chesseron. Et de faire en sorte qu'aucun oiseau de l'extérieur ne puisse rentrer."

C'est la principale mesure de prévention contre la grippe aviaire imposées aux élevages de volailles. Boris Chesseron et son frère doivent maintenant isoler leurs 5.000 poussins, poules et pintades (plusieurs centaines par bâtiment, en fonction de l'âge et la taille des volailles).

Suivi de près par son chien Maestro, Boris Chesseron prépare les petits bâtiments de tôle avant de confiner ses poules noires du Berry. © Radio France - Winny Claret

L'isolement, facteur de stress pour les poules

L'espace, les éleveurs en ont. Mais il faudra que les volailles s'adaptent à l'enfermement, "C'est comme nous, quand on nous a demandé pendant le confinement de se renfermer du jour au lendemain. C'est un stress, que ce soit pour nous ou pour les animaux."

Alors il faudra être vigilants, "On va être obligés d'avoir une surveillance accrue, assure l'éleveur. Quand ils stressent, ils ont tendance à devenir plus belliqueux, à se piquer, à s'aggresser les uns les autres."

En Brenne, les éleveurs ont l'habitude

L'avantage des éleveurs de la Brenne, c'est qu'ils ont l'habitude de ces mesures. La région se trouve en zone humide, donc une zone de migration à risque face à la grippe aviaire. Mais si l'on ajoute à cela la crise du coronavirus qui dissuade les clients de venir manger à l'auberge de la ferme Plume-Cane, les contraintes s'accumulent pour Boris Chesseron... "L'année 2020, je pense que ce sera une année à ne pas répéter", conclut-il dans un sourire timide.